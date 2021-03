Budkrige, lange køer til fremvisninger og til salg-skilte, der bliver hevet hurtigere op af jorden, end der bliver banket nye ned.

Går det for stærkt på boligmarkedet, og er den hektiske aktivitet ved at fylde en ny boligboble med varm luft?

Finanstilsynet bemærker, at ejerlejligheder i især København og andre større byer er steget så meget og så hurtigt, at der er risiko for prisfald i horisonten.

Alene det seneste år – hvor alle økonomer ellers forudså massive prisfald som følge af coronakrisen – er ejerlejligheder i København steget med knap 12 procent.

Ejerlejligheder og huse går som varnt brød i København og andre større byer.

Det vækker også bekymring hos blandt andre økonomiprofessor Jesper Rangvid, der stod i spidsen for at afdække årsagen til finanskrisen og boligboblen i nullerne.

Han udtalte for nylig til Berlingske, at han ser tegn på, at priserne delvist drives frem af spekulation:

»Ligesom vi før finanskrisen hørte historier om folk, som købte lejligheder i ren spekulation, hører vi også historier nu.«

»Det er ikke et godt tegn, i forhold til om der er en boble, hvis folk begynder at handle på, at de tror, at priserne stiger. Det er på ingen måde beroligende, når der begynder at komme den slags historier.«

Jesper Rangvid, økonomiprofessor ved CBS.

Politikerne på Christiansborg har efter finanskrisen flere gange strammet reglerne for boliglån for at forebygge bobledannelse og risikabel gældsætning af boligejerne.

Det skete senest i 2018, hvor boligkøbernes- og ejernes adgang til risikable flekslån og afdragsfrie lån blev begrænset.

Men selvom advarselslamperne er begyndt at blinke, afviser et massivt flertal på Christiansborg af tøjle de aktuelle prisstigninger med nye indgreb, viser en rundringning til partierne, som B.T. har foretaget.

Hverken Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, De Radikale, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance eller Nye Borgerlige ser noget behov for at stramme skruen over for boligejerne- og køberne.

Finansordfører Christian Rabjerg Madsen (tv) og finansminister Nicolai Wammen.

»Vi ser ikke noget behov for politiske tiltag. Og vi bider mærke i, at Finanstilsynet ikke har efterlyst indgreb eller ændrede regler,« siger Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen.

I Venstre er boligordfører Heidi Bank enig med de eksperter, der påpeger, at vi kan være på vej mod en ny boligboble i især København.

Men hun mener ikke, at de voldsomme prisstigninger skal holdes nede ved at stramme reglerne for lån til boligkøb, men ved i stedet at øge udbuddet af ejerboliger.

»Man skal forstå, at rigtig mange borgere ønsker at få en ejerbolig i København og andre større byer. Det kræver, at der kommunalt i de store byer er en villighed til fra politisk hold til at give plads til, at en større del af boligmassen bliver ejerboliger i stedet for lejeboliger. Det vil holde prisstigningerne nede,« siger hun.

Hvad er en boligboble? En boligboble er en kraftig prisstigning, som ikke kan forklares ud fra realøkonomiske forhold som eksempelvis beskæftigelse, indkomstniveau, befolkningsstørrelse, renteniveau og skatter.

En boligboble er karakteriseret ved, at priserne presses i vejret af spekulation i /forventning om, at priserne vil stige endnu mere i morgen.

I 2006-2007 lige op til finanskrisen oplevede Danmark en boligboble. Priserne var pumpet op af spekulation, og da finanskrisen ramte Danmark bristede boblen. Priserne styrtdykkede og efterlod mange boligejere teknisk insolvente. Det betyder, at de har større gæld i boligen, end den kan sælges for. Kilde: Boligøkonomisk Videncenter

Hos Dansk Folkeparti mener finansordfører René Christensen, at det vil være gift for den coronaramte samfundsøkonomi, hvis politikerne strammede grebet om boligmarkedet lige nu.

»Det giver noget optimisme, at der er gang i boligmarkedet. Vi har brug for, at danskerne bruger nogle penge, så vi får gang i samfundet igen. Det vil være rigtig skidt at skabe usikkerhed om boligejernes økonomi nu, for så begynder folk at holde på pengene. Så der er ikke brug for, at vi strammer skruen,« siger han.

Politikernes klare nej til at gribe ind betyder, at boligejerne kan se frem til at sove sig til store gevinster igen i år.

En gennemsnitlig parcelhusejer i Danmark vil ifølge Nordeas seneste prognose kunne lægge yderligere 5,7 procent – svarende til 116.000 skattefri kroner – til friværdien i år.

Sådan er reglerne strammet efter boligboblen under finanskrisen 2013: Grænser for afdragsfrihed

2014: Låntagere skal kreditvurderes efter, at de kan betale et fastforrentet lån med afdrag uanset valg af låntype.

2015: Krav om udbetaling på mindst fem procent

2016: Grænser for gældsfaktor, altså hvor mange penge en boligkøber kan låne i forhold til sin indkomst.

2018: Skærpede krav for gældsfaktor og belåningsgrad af boligen. Hvis man har brug for at låne mere end fire gange husstandens indkomst før skat og belåningsgraden (lånets størrelse i forhold til boligens pris/værdi) overstiger 60 procent, afskæres boligkøberen/boligejeren fra at optage risikable kort forrentede lån uden afdrag. Boligejeren/Boligkøberen skal i stedet vælge et fastforrentet lån med eller uden afdrag eller et F5-lån med afdrag.

Reglerne trækker efterspørgsel ud af boligmarkedet og lægger en dæmper på priserne. Samtidig skal reglerne sikre, at den enkelte boligejer ikke bliver belånt op over skorstenen, og at banker og realkreditinstitutter ikke låner ud med for høj risiko, da det kan skade samfundsøkonomien. Kilde: Nationalbanken

Og i dyre områder som København By, hvor et almindeligt hus – ifølge tal som Boligsiden.dk har trukket for B.T. – ved årsskiftet kostede omkring 5,67 millioner kroner, kan husejerne se frem til et boost af friværdien på over 320.000 skattefri kroner i år.

SFs boligordfører, Halime Oguz, var for nylig ude med et forslag om at lempe kreditkravene til boligkøberne, så folk med jævne indkomster som sygeplejersker og politibetjente kan få råd til at låne til en ejerbolig i København.

SF trak imidlertid hurtigt forslaget tilbage, efter Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, pandede forslaget ned, som han kaldte 'en alvorlig intellektuel fejl'.

Lempede låneregler vil nemlig blot vil føre til endnu højere priser og dermed gøre det sværere at komme ind på boligmarkedet for førstegangskøbere.