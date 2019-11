Frustrerede reaktioner fra brugere af YouSee melder sig i øjeblikket på sociale medier.

Meldingerne lyder på, at der YouSees tv-app ikke virker. Og det er for mange rigtig dårlig timing.

Det sker nemlig oven i fodboldlandskampen Irland-Danmark, som mange sportsfans har set frem til.

Hej - vi har desværre en fejl med vores Web-Tv via appen i øjeblikket. Du kan prøve at lukke appen helt ned og starte den op igen. Vi arbejder intensivt på at få løst problemet^J — YouSee (@YouSeeDK) 18. november 2019

På Yousees Facebook-side giver flere udtryk for deres utilfredshed. Her et upluk af de mange opslag, der lige nu vælter ind på siden:

'I er jo til grin! Så drej dog nøglen om i stedet.'

'Man kan ikke logge ind på jeres app? I burde da vide, at der er mange der gerne vil benytte sig af jeres service til årets vigtigste landskamp. I det mindste kunne det være rart med noget kommunikation.'

'Hallllllo... er der nogen hjemme? Kan ikke se landskamp.. i fodbold.. måske, I har hørt om det?'

'I er så ringe, det er ikke til at bære. Sekundet kampen starter, dør signalet.'

'Kan man opsige sit abonnement her på Facebook? For hvorfor helvede kan man ikke se landskamp, igen igen igen!'

Det her sker med 1 minut til kampstart. Come on @YouSeeDK pic.twitter.com/9IMtRDjaPg — Michael Troelsen (@graNzalesCSGO) 18. november 2019

Til B.T. oplyser TDC, at der er tale om driftsforstyrrelser på YouSees tv-app, og at de arbejder på sagen. Seneste opdatering lyder, at det nu bør være muligt at se live-tv - heriblandt fodbold - på alle platforme. TDC arbejder stadig på at finde frem til, hvad fejlen er. Første melding lød på, at der var for mange brugere, der loggede ind på samme tid.