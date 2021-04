Pludselig nattefrost har sendt chokbølger gennem den franske vinbranche.

Bekymrede vinbønder i stort set alle vinområder har meldt om alvorlige skader på deres vinstokke, så årets høst vil blive hårdt ramt.

»Det er muligvis den største landbrugskatastrofe i det 21. århundrede,« lød det forleden fra den franske landbrugsminister, Julien Denormandie.

Tabet har været anslået til at kunne beløbe sig til 15 milliarder kroner, men hos Danmarks største forhandler af vin har man is i maven over alarmmeldingerne fra de franske vinbønder.

»Man ved aldrig, hvad de kan finde på i Frankrig. De er lidt specielle og er kendt for at give den gas med udmeldinger, lige så snart der sker et eller andet, så de måske kan få talt priserne op,« siger Brian Karstens, der er kategorigruppechef for drikkevarer i Coop Danmark.

»Lige så snart der har været frost, så ringer de med alle katastrofeklokkerne. Selvfølgelig er der nogle, der er hårdt ramt med rene katastrofer dernede, men vi får også meldinger om, at helt så galt er det altså ikke,« tilføjer Coops vinchef.

Han vil ikke afvise, at der kan komme beskedne prisstigninger, men samtidig peger han på flere grunde til, at danske forbrugere godt kan slå koldt vand i blodet i forhold til at frygte markant højere priser på franske vine.

»De vine, som skal høstes til efteråret, bliver jo ikke solgt næste år. De skal ligge noget tid, og derfor har det lidt tid til at jævne sig ud.«

Nogle af de friske skud på vinstokkene er ifølge de franske vinbønder blevet knastørre og porøse som følge frosten i begyndelsen af april. Foto: SYLVAIN THOMAS / POOL Vis mere Nogle af de friske skud på vinstokkene er ifølge de franske vinbønder blevet knastørre og porøse som følge frosten i begyndelsen af april. Foto: SYLVAIN THOMAS / POOL

»De vil prøve på at få stigningen presset igennem så hurtigt som muligt, men der er det så vores opgave at modstå det. Fordi der har været hård frost i 2021, skal vi ikke til at betale højere priser for noget, der er høstet i de foregående år. Det er en klassisk diskussion,« siger Coops vinchef.

»Samtidig skal Frankrig jo også huske på, at de ikke lever på en isoleret ø. De er i konkurrence med mange andre vinlande som Italien, Spanien og de oversøiske markeder. Derfor kan de ikke bare te sig helt så tosset, som de kunne i gamle dage. Det vil være ris til egen røv, hvis de presser citronen for hårdt,« understreger Brian Karstens.

Coop står for godt 42 procent af det danske vinmarked og er dermed den største aktør i den danske vinbranche.

Også den private vinkøbmand Christian Philipson fra Philipson Wine, der har et indgående kendskab til fransk vin, mener, at det er lige lovlig tidligt at male fanden på væggen i forhold til frostskaderne på årets vin i Frankrig.

Vinbønderne som her i Chablis har blandt andet forsøgt at forhindre frostskaderne ved at tænde ild mellem vinstokkene i de tidlige morgentimer. Foto: PASCAL ROSSIGNOL Vis mere Vinbønderne som her i Chablis har blandt andet forsøgt at forhindre frostskaderne ved at tænde ild mellem vinstokkene i de tidlige morgentimer. Foto: PASCAL ROSSIGNOL

»Vi skal nok lige vente 10-15 dage, før vi konkret kan se, hvor store skader der reelt er. Det er nok lidt overdrevet allerede at konkludere med sikkerhed, at der er tale om en katastrofe,« siger han til B.T.

Faktisk tør han ikke udelukke, at frostkulden teoretisk kan vise sig at være en fordel for vinens kvalitet i de bedre vindistrikter, hvis det medfører en begrænsning af høstudbyttet.

»Eksempelvis var årgang 1961 en meget lille årgang i Bordeaux som følge af nogle tilsvarende skader, men endte med måske at blive århundredes bedste årgang. Den høstbegrænsning, som sker fra naturens side, kan give en kvalitetsforbedring af nærmest uset art i kvalitetsvindistrikterne.«

Han har kunnet registrere, at priserne på særligt de billige vine allerede er steget med to-fem procent de seneste uger.

Ifølge Christian Philipson er det endnu for tidligt at fastslå, hvad frosten i de franske vindistrikter kommer til at betyde for årets høst. Arkivfoto. Foto: Morten Juhl Vis mere Ifølge Christian Philipson er det endnu for tidligt at fastslå, hvad frosten i de franske vindistrikter kommer til at betyde for årets høst. Arkivfoto. Foto: Morten Juhl

»Men om god Bourgogne og Bordeaux bliver meget dyrere, tror jeg, vil især komme til at afhænge af andre faktorer end frosten,« fastslår han.

Fransk vin var tidligere danskernes foretrukne vinland, men produkterne fra de franske vinbønder er de senere blevet år blevet overhalet af aftapninger fra vinproducenter fra Italien, Chile og Spanien.