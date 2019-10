Færre, færre og færre.

Der er blevet længere mellem de boliger, der ender på tvangsauktion. I 2019 er der således ikke gået en måned, hvor antallet af begærede tvangsauktioner ikke har været lavere end samme måned sidste år.

Det viser nye tal fra Boliga.dk.

Indtil videre er der 1.348 ejendomme, der er kaldt i fogedretten. Det er 22 procent færre end samme periode sidste år, hvor der ved denne tid var 1.728 boliger landet over, der havde været begæret på tvangsauktion.

»Der var rigtig mange tvangsauktioner for bare fem år siden. Men vi er nu ved at nå et mere normalt niveau for antallet af tvangsauktioner efter det oprydningsarbejde, der gik i gang, da ansvaret for at følge op på dem, der ikke har betalt ejendomskat overgik fra SKAT til kommunerne,« siger Trine Peters, daglig leder for tvangsauktionssiderne itvang.dk og tvangsauktioner.dk til Boliga.dk.

Et spejlbillede

Der kan være flere grund til, at der er færre boligejere, der ender i fogedretten, men det afspejler i høj grad opsvinget i den danske økonomi og boligmarkedet lige nu, siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom hos Realkredit Danmark.

»Tvangsauktioner er i høj grad et spejlbillede af, hvordan det går med den danske økonomi. Der er stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Det er en af de helt store faldgruber, der kan ende i en tvangsauktion, hvis man mister indkomsten,« siger han til Boliga.dk.

»Stigende boligpriser gør, at man nemmere kan komme af med boligerne med gode vilkår, og så har vi også de her ekstremt lave renter, der gør det muligt at holde udgifterne på realkreditlån nede på meget lave niveauer. Alt det spiller sammen til den gunstige udvikling, vi lige nu har, hvor antallet af tvangsauktioner er i den lave ende i en historisk kontekst.«

Større robusthed

Udover det blomstrende boligmarked, som påvirker antallet af tvangsauktioner i den positive retning, er der også kommet flere regler for køberne, når de skal låne penge til boliger.

Eksempelvis skal man nu selv stille med fem procent af købesummen. Og selvom det ikke direkte gør det sværere for boligejerne at blive begæret på tvangsauktion, har det ifølge Christian Hilligsøe Heinig gjort systemet mere robust.

»Reglerne kræver, at man har en vis robusthed i sin økonomi i forhold til rentestigninger og variable renter, så man har noget ekstra at stå imod med, samt hvor høj gæld man må have i forhold til sin indkomst. Det kan betyde, at man måske ikke kan få lov til at købe bolig eller i hvert fald skal have noget luft i sin formue. De regler burde også i fremtiden trække i retning af lidt færre tvangsauktioner,« siger han til Boliga.dk.

Særligt Region Hovedstaden og Sjælland har oplevet markant færre tvangsauktioner i år med et fald på 35procent begge steder.

*Boliga.dk har opgjort og sammenlignet antallet af boliger begæret på førsteauktion i perioden 1. januar til 15. oktober i år med samme periode sidste år.