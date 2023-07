Viaplay har fået et astronomisk nyrehug.

Torsdag lød meldingen, at man skal fyre hver fjerde, aktien er faldet med 70 procent på halvanden måned og der er prisstigninger på vej.

Man kunne derfor hverken udelukke, at man ville gå efter afhændelse af aktiver, kapitalindskud eller salg af hele koncernen.

Og nu har den franske tv-aktør Canal+ Group meldt sig ind i kampen. De har nu købt 12 procent af aktierne i den kriseramte streamingtjeneste.

Det melder mange store internationale medier og den franske koncern har også bekræftet det på Twitter.

»Canal+ Group, en førende aktør inden forbetalings-tv til stede i Europa, Afrika og Asien, annoncerer sit køb af en 12 procent ejerandel i Viaplay Group, førende inden for betalings-tv i de nordiske lande,« skriver selskabet i et tweet.

Le Groupe CANAL+, acteur leader de la télévision payante présent en Europe, en Afrique et en Asie, annonce sa prise de participation de 12% dans le Groupe Viaplay, leader de la télévision payante dans les pays nordiques. — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) July 20, 2023

Det er ingen der kan berette, hvad Canal+ Group har betalt for aktierne.

Viaplay har heller ikke selv officielt udtalt sig om den større aktiehandel.

De allerstørste stigninger hos Viaplay vil komme til at omfatte de streamingpakker med sportsindhold og b2b-aftaler med relativt lave prispunkter.

Det skyldes blandt andet, at rettighederne til fodbold har været dyrere end regnet.

Ifølge B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, så kommer det ikke til at falde i god jord hos forbrugerne.

»Det kommer til at udløse et ramaskrig hos forbrugerne, det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu kender vi ikke størrelsen på de prisstigninger, der måtte komme, men vi har set Viaplay hæve priserne flere gange de seneste år, og hver gang har det udløst ramaskrig på sociale medier – ikke mindst fordi sportspakken i forvejen ligger omkring 450 kroner om måneden, hvilket er et relativt stejlt prispunkt.«

»På en eller anden måde er det jo modigt af Viaplay. Deres aktie er faldet dramatisk de seneste måneder, og de er i store problemer økonomisk. Når man så hæver priserne, risikerer man, at brugerne simpelthen reagerer ved at opsige deres abonnement. Og det bliver situationen jo ikke bedre af.«