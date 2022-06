Lyt til artiklen

Vi skal holde øjne og ører åbne, når verdens største økonomi begynder at ændre kurs. For hvad der sker i USA, kommer ofte rullende ind over Atlanten og rammer os her i Danmark.

Derfor er der grund til bekymring, når førende økonomer i USA nu mener, at det er overvejende sandsynligt, at USA næste år bliver ramt at et hårdt økonomisk tilbageslag.

Det er den historisk høje inflation på i maj 8,6 procent, der plager amerikanerne.

Medicinen mod de løbske prisstigninger hedder renteforhøjelser.

Når den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hæver renterne, bliver det nemlig dyrere for virksomheder og forbrugere at låne penge, og så undlader eller udskyder man investeringer og lånefinansieret forbrug.

Det trækker vækst ud af økonomien og dæmper pris- og lønpresset, og så falder inflationen som ønsket.

Problemet er bare, at det er meget vanskeligt at dosere medicinen præcist og korrekt, og nu frygter økonomerne, at den amerikanske centralbank er ved at overdosere medicinen og slå den i forvejen syge patient halvt ihjel.

Federal Reserve har allerede hævet renten til 0,75 procent, men det er kun begyndelsen, og økonomer forventer nu, at den ledende rente i USA vil ramme 3,75-4,0 procent om bare et år. Det skriver Finans.dk.

Rentestigninger vil ifølge syv ud af 10 økonomer i panelet hos det amerikanske National Bureau of Economic Research, der er kendt for at give start- og slutdatoer for recessioner, sende verdens største økonomi ud i recession næste år.

Amerikansk præsidentvalg 2016. Valgdag i Miami, Florida. Der var overraskende stille og roligt på byens mange valgsteder. 6, 4 millioner af de stemmeberettigede i Florida har benyttet sig af muligheden for at stemme inden selve valgdagen, så der var ingen køer eller kaos. Ikke alle amerikanere stemmer- en del har ikke stemmeret andre er bare ligeglade med valget. Hjemløs under bro i indre Miami. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Amerikansk præsidentvalg 2016. Valgdag i Miami, Florida. Der var overraskende stille og roligt på byens mange valgsteder. 6, 4 millioner af de stemmeberettigede i Florida har benyttet sig af muligheden for at stemme inden selve valgdagen, så der var ingen køer eller kaos. Ikke alle amerikanere stemmer- en del har ikke stemmeret andre er bare ligeglade med valget. Hjemløs under bro i indre Miami. Foto: Bax Lindhardt

Recession lyder ikke rart, og det er det heller ikke. Det betyder nemlig på jævnt dansk en hårdt økonomisk tilbagegang med stigende arbejdsløshed og kranke skæbner til følge.

Flere økonomer frygter at en renteoverdosering kan smadre amerikanske økonomi og sende amerikanerne ned i det dybe, sorte hul, der hedder stagflation.

Der vil man ikke ned. For det betyder, at økonomien er gået i stå, mens inflationen fortsat er tårnhøj. Arbejdsløshedskøerne vil blive længere og længere, samtidig med at mad og andre varer fortsætter med at stige i pris.

Og USA styrer mod stagflation eller recession, mener Scott Anderson, cheføkonom i Bank of the West.

»Vi får ingen gode nøgletal for tiden. Med de rentestigninger, der er på vej, vil amerikansk økonomi i de kommende seks kvartaler i heldigste fald havne i stagflation – i værste fald recession,« siger Scott Anderson til Finans.dk og fortsætter:

»Væksten i privatforbruget vil begynde at falde under indtryk af den høje inflation, og dermed rammer vi det, der er selve definitionen på stagflation, hvilket er en kummerlig økonomisk situation, som hovedparten af dagens lønmodtagere aldrig har oplevet. Vi skal tilbage til det første olieprischok i 1973-74 for at finde noget tilsvarende.«