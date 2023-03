Lyt til artiklen

Når PostNord nu skal levere en pakke til dig, så bliver det anderledes.

Fremadrettet har postvæsenet indført et nyt tiltag for at få større gennemsigtighed, når du skal have din pakke.

Siden start marts har pakkemodtagere i hele landet, der er tilmeldt PostNords fleksible leveringsløsninger Modtagerflex og Flexchange, modtaget et billede af deres pakker i PostNord-appen, når de er afleveret til det sted, man har bestilt pakken til.

Et initiativ, der ifølge PostNord selv er blevet taget rigtig godt imod, og som derfor nu udvides til også at gælde forsøg på hjemmelevering. Tiltaget udrulles nationalt torsdag 30 marts og betyder, at PostNords pakkebude skal dokumentere, når de har forsøgt at levere en pakke.

Det oplyser PostNord i en pressemeddelelse.

»Vi leverer i år omkring 75 millioner pakker og selvom de faktiske sager, hvor et bud ikke ringer på, er forsvindende få, så lever fortællingen desværre endnu,« siger Stine Sander, Pakke- og Kommunikationsdirektør i PostNord Danmark.

»Derfor skal vores bude fra i dag tage et billede af pakke og pakkemodtagerens indgangsparti for at dokumentere, at vi har været forbi og forsøgt at træffe modtageren hjemme. Det gør vi for at sikre større gennemsigtighed og på den måde gøre oplevelsen af at modtage pakker med os endnu bedre.«

Helt konkret betyder det, at pakkebuddet tager et billede af pakke og pakkemodtagerens indgangsparti, hvis der ikke træffes nogen på adressen.

Pakkebuddet tager billeder af alle pakker, der er forsøgt leveret, men det er kun pakkemodtagere, der er MitID-valideret i PostNord-appen, som har adgang til billederne. Efter leveringsforsøget vil pakken efterfølgende blive afleveret på nærmeste udleveringssted, som det også hidtil har været proceduren.