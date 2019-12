For tre årtier siden rendte 15-årige Bent Holm fra Bagsværd rundt som nyslået flaskedreng i Netto.

For få dage siden fik han så overrakt en pris, der officielt stempler ham som den mægtigste mand i svensk detailhandel lige nu. Bag ham på listen er eksempelvis H&M’s koncernchef. Sidste år gik prisen til Amazon’s Jeff Bezos. Så det er ikke en pris, man bare lige vinder.

Det er Bent Holms funktion som administrerende direktør i den svenske discountkæde Dollarstore, som har gjort ham fortjent til titlen som Sveriges mægtigste.

Det er branchemedierne Market og ICA Nyheter, der uddeler prisen.

Bent Holm. Vis mere Bent Holm.

»Jeg er selvfølgelig mega stolt. Det er fedt. Selvfølgelig er det fedt. Men det her er i sidste ende en anerkendelse af vores medarbejdere og vores koncept,« siger Bent Holm til B.T.

Vejen til prisen som Sveriges mægtigste har været lang og begivenhedsrig for Bent Holm, som i dag er 45.

Der er tale om en ganske enkel historie om en flaskedreng, der tager turen hele vejen til toppen.

»Jeg har haft en givende og rigtig god vej hos Netto,« siger Bent Holm.

Og han underdriver ikke.

Gennem 27 år i Netto nåede Bent at være flaskedreng, butikchef og drifts- og økonomichef for Netto i Danmark.

Herefter gik turen til stillinger som indkøbsdirektør for Netto i England, logistikchef for Netto i Sverige og senere administrerende direktør for Netto i Sverige.

Den sidste stilling var han i fra 2012 til 2017, hvorefter han stoppede i Salling Group.

Kort efter mødte han så Peter Ahlberg, manden der stiftede Dollarstore i 1999, og som ejer kæden.

»Og der var bare en rigtig god kemi mellem Peter og mig. Jeg var ikke tvivl om, at det var det sted, jeg skulle fortsætte min karriere,« siger Bent Holm.

Så han flyttede fra Göteborg til Stockholm.

Herfra gik det stærkt.

Siden Bent Holm startede i Dollarstore i starten af 2018 er kæden gået fra 63 butikker til 100. Omsætningen har netop ramt to milliarder – væksten har været 30 procent om året de to seneste år.

Og nu står Bent Holm så og er blevet kåret til Sveriges mægtigste.

»Det er jo en kæmpe anerkendelse af vores kæde. Jeg har selvfølgelig den funktion, at jeg er moderator for kulturen og indpisker, men jeg er del af et team,« siger Bent Holm:

»Jeg er her for at skabe værdi for kunderne og de ansatte. Det vigtigste for mig er, at vores koncept står stærkt. Jeg føler mig virkelig hjemme her, og jeg er selvfølgelig ekstremt stolt over den her anerkendelse.«