Det startede som en aprilsnar tilbage i 2018.

Og nu står den på hylderne i danske butikker.

'Ej tarvelig joke hvis det er …! Vi er nogle lakridselskere der allerede glædet os til smage den … i mine øjne ser det meget spændende ud og ville bestemt glæde mig til smage,' skrev en skuffet Faxe Kondi-fan i 2018.

Men nu fire år efter, så er bønnen blevet hørt. Faxe Kondi med lakrids er kommet og måske for at blive sammen med to andre varianter. Også selvom aprilsnaren ikke helt var startskuddet til den nye variant.

»Der er desværre ingen sammenhæng mellem gimmicken i 2018 og det, som sker i 2022. Men vi har en gang imellem sendt en føler ud, hvordan brugerne vil reagere på et twist til vores velkendte Faxe Kondi, som vi for eksempel har med vores Sommer-edition,« fortæller direktør i Royal Unibrew i Danmark, Kasper Ryttersgaard Jacobsen til B.T.

»De følere har folk heldigvis taget godt imod. Faxe Kondi blev 50 år i 2021, og derfor mente vi, at man var voksen nok som 50-årig til at tage et nyt spring og prøve nyere og vildere ting.«

Og i år har Faxe Kondi derfor valgt at introducere hele tre nye varianter: Lakrids, Fersken og Røde Bær. Herefter er det op til danskerne om at bestemme, hvilken variant der får lov til at blive.

»Så i år er der tre nye, som folk kan stemme på. Det er op til danskerne at finde ud af, hvilken en variant som bliver en permanent variant. Det er derfor store ting, der er på spil. Det er dog for tidligt at sige, hvilken en, der fører løbet.,« forklarer Kasper Jacobsen og fortsætter:

Royal Unibrew - Faxe Bryggeri Foto: Søren Bidstrup Vis mere Royal Unibrew - Faxe Bryggeri Foto: Søren Bidstrup

»Jeg har dog testet dem af på børnene derhjemme. Her lød dommen, at 'Fersken' og 'Røde Bær' smager godt mens Lakrids er overraskende i smagen og minder om Kung Fu-isen. Vi spår derfor, at de også vil ligge tæt hos befolkningen. Det er fedt, at vi har et så stort og godt mærke, at vi kan tillade os at lege med det. Derfor er vi spændte på at følge det.«

Det er ikke unormalt for læskedrikke at lancere nye og anderledes smagsvarianter.

I februar præsenterede Coca-Cola en opsigtsvækkende ny sodavandsvariant ved navn Starlight, som angiveligt skulle smage af 'stjernekiggeri omkring et lejrbål' blandet med 'en kølende fornemmelse af en rumrejse'.

Og ikke lang tid efter, så kom der endnu en variant.

Den har fået navnet Coca-Cola Zero Sugar Byte. Og den skal forestille at smage af pixels.