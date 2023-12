Torsdag er en helt særlig dag hos Rema 1000.

Her er de første to butikker nu åbnet ud af dem, som den norske discountkæde har overtaget fra Aldi.

Ifølge Rema 1000 selv er det sket i de sjællandske byer Skibby og Ringsted, og de er blevet henholdvis butik nummer 369 og nummer 370 i Danmark.

Mange flere åbninger venter dog forude.

Brian Christensen er købmand i den nye Rema 1000 i Skibby. Foto: Rema 1000 Vis mere Brian Christensen er købmand i den nye Rema 1000 i Skibby. Foto: Rema 1000

»Fra nu fortsætter vi så med at åbne nye butikker,« konstaterer Rema 1000-topchefen i Danmark, Henrik Burkal i et interview med Finans.dk:

»Jeg forventer, at vi i 2024 åbner cirka 70 Rema-butikker rundtom i landet. Det er inkluderet flytning af nogle egne butikker og udviklingsprojekter.«

Pudsigt nok er det også denne torsdag, at de allerallersidste Aldi-butikker lukker i Danmark, efter at den tyske koncern har valgt at droppe det danske marked.

I alt har Rema 1000 overtaget 113 af Aldi-butikkerne.

Rema 1000 har overtaget 113 af de i alt 188 Aldi-butikker i Danmark, blandt andet den her på Runevej i Aarhus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Rema 1000 har overtaget 113 af de i alt 188 Aldi-butikker i Danmark, blandt andet den her på Runevej i Aarhus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke alle, der ender med at blive lavet om efter Rema 1000-konceptet. Nogle ender også med at blive solgt fra.

Men faktum er, at den fremstormende norskejede kæde kommer til at svulme voldsomt op i forhold til de nu 370 adresser.

»Samlet forudsiger jeg, at vi i 2024 vokser, så vi dermed kommer op på godt 430 butikker rundtom i landet,« siger Rema 1000-topchef Henrik Burkal.

Han fortæller, at man længe har været i fuld gang med at uddanne de mange nye købmænd, lige som organisationen har skulle forberede de øgede indkøb og den voksende logistik med så mange nye butikker.

