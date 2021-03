Der er lagt op til et af de helt store brag i mange af landets supermarkedskæder, når danskerne onsdag står på den sidste dag før påske.

Fire af de fem efterfølgende dage er helligdage og derfor lukkedage for butikker, der omsætter for over 36 millioner kroner om året. En situation, der gennem årene har givet ekstrem travlhed i supermarkederne og udløst adskillige rekorddage i dankortforbrug.

I år er der ovenikøbet et par ekstra ting, der bidrager til den perfekte storm.

Onsdag er nemlig 31. marts og dermed lønningsdag. Samtidig er danskere i tusindtal begyndt at få udbetalt indefrosne feriepenge.

Danskerne har altså penge på lommen, skal til at fejre påsken og har i mange tilfælde behov for at købe ind til flere dage.

Den perfekte opskrift på lange køer til kassen og propfyldte indkøbskurve.

»Der er ingen tvivl om, at vi står foran nogle store handelsdage i påsken. Selvom der måske sidder færre rundt om påskebordene i år som følge af coronarestriktioner, så hygger folk sig alligevel og handler ind til nogle gode dage,« siger Kasper Reggelsen, pressemedarbejder for Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka:

»Og så er det bare sådan, at når en stor del af supermarkederne har lukket i fire ud af fem dage, så handler folk stort ind. Det er helt naturligt, og store handelsdage kan ikke undgås.«

Hvordan handler du ind i påsken?

Også hos Rema 1000 og Lidl er meldingen, at man forventer at få rigtig travlt onsdag og lørdag i påsken.

Fælles for Salling Group, Lidl og Rema 1000 er, at en meget stor andel af deres butikker har lukket i påskedagene, fordi en stor del af deres butikker omsætter for mere end 36 millioner kroner om året.

Lidt anderledes er det hos Coop og Dagrofa. Her har en rigtig stor del af butikkerne åbent i hele påsken, og derfor forventer man en stor påske – men ikke med lige så stort tryk på enkelte dage som de andre.

I Lidl er man ked af, at Erhvervsministeriet ikke har gentaget samme tiltag som sidste år. Her lempede man lukkeloven, så flere butikker kunne have åbent i to af lukkedagene for at brede kunderne ud og undgå coronasmitte.

»Vi tror, påsken bliver rigtig travl i år,« siger Anders Frydendahl, salgsdirektør i Lidl Danmark:

»Vi så meget gerne, at vi havde mulighed for at sprede påskehandlen ud, som vi kunne sidste år, men det har desværre ikke været muligt fra politisk hold. Så vi forbereder os så godt som muligt.«

Og det gør resten af de supermarkedskæder, B.T. har været i kontakt med, også.

Hos Coop lyder det, at man er 'meget opmærksom på at sikre ordnede forhold med afspritning og afstand'. Og i Salling Group er man gået i gang med at kommunikere til de ansatte.

»Vi forbereder vores butikker og kolleger på, at det bliver rigtig travle dage, hvor vi skal være meget skarpe på retningslinjer og restriktioner, så alle har en tryg og god indkøbsoplevelse,« siger Kasper Reggelsen.

Fra alle supermarkedskæderne lyder det dog opløftende, at danskerne generelt har været ekstremt gode til at overholde de gældende retningslinjer – og at man derfor ikke forventer de store problemer i forhold til at overholde coronarestriktionerne.