Black Friday kan få selv den bedste til at svinge dankortet i en vild tilbudsrus. Så vild, at du måske sidder og fortryder udskejelserne dagen derpå.

Og hvad gør du så?

Det er faktisk muligt at få dine penge tilbage og fortryde, men dine muligheder svinger kraftigt alt efter, hvor og hvordan du har handlet.

B.T. har allieret sig med tre eksperter på området, som guider dig til, hvad du gør nu.

1: Du har handlet i en onlinebutik og fortryder nu købet.

Først og fremmest: Du har 14 dages returret. Det gælder i alle webshops inden for EU. Så kontakt webshoppen i dag og sig, at du vil gøre brug af din returret.

Nægter butikken at give dig dine penge tilbage, når du gør brug af din returret, skal du kontakte din bank og høre, om de kan hjælpe dig med at få dine penge tilbage.

»En forudsætning for, at banken vil hjælpe dig, er, at du kan dokumentere, at du har skrevet til virksomheden først, men at det ikke har haft en effekt,« siger Ida Marie Moesby, økonom i Forbrugerrådet Tænk.

Det kan også være en rigtig god ide at undersøge, om du kan annullere købet, inden de sender varen af sted.

»Det er især vigtigt, hvis det er en vare købt uden for EU, hvor du ud over returtransport også skal betale told og moms,« siger Lars Arent, leder af Forbruger Europa.

Vil du bruge din ret til at fortryde dit onlinekøb, så gør det via mail. Nogle virksomheder kan nemlig finde på at udnytte det, hvis du ikke kan bevise, at du har kontaktet dem.

»En tåbelig, men nogle gange nødvendig måde at skaffe beviset på, kan være at tage et screendump af kontaktformularen, inden at du trykker 'send',« siger Lars Arent.

Hvis du har fået sat pengene tilbage på dit kort i en fysisk butik, så husk at gemme kvitteringen, indtil du kan se, at pengene er gået ind. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Hvis du har fået sat pengene tilbage på dit kort i en fysisk butik, så husk at gemme kvitteringen, indtil du kan se, at pengene er gået ind. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Du har købt ind i en fysisk butik. Nu fortryder du købet.

Her har du ikke automatisk 14 dages returret.

»Hvorvidt du kan få pengene tilbage, hvis du har fortrudt dit køb i en fysisk butik, afhænger helt af, hvilke regler butikken har,« forklarer Maria Liljeqvist, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Du kan ofte se butikkens regler på kvittering, eller du kan spørge i butikken, hvis du er i tvivl.

Sådan klager du Føler du dig snydt eller bedraget, fordi sælgeren ikke opfylder sine handelsbetingelser, kan du kontakte Center for Klageløsning. Nægter banken at tilbageføre pengene, kan du klage til Det Finansielle Ankenævn. Det koster 200 kr., men du får pengene tilbage, hvis du får medhold i din klage. Der kan potentielt være en del penge på spil, hvis det er et større beløb, banken ikke vil tilbagebetale. Tag et billede af dine kvittering, så du ikke kommer i problemer, hvis du taber den, eller hvis den bliver visket til ukendelighed i din pung. Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Hvis du betaler for en vare, som skal afhentes i en butik, og den så ikke er hjemme, når du kommer hen til butikken, har du som udgangspunkt ret til at få dine penge tilbage på stedet. Men ikke altid:

»I visse tilfælde kan butikken have taget forbehold for, at der kun er et begrænset antal varer på lager,« siger Maria Liljeqvist, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk:

»Har de gjort det, må du acceptere, at der er en rimelig ventetid, før varen kommer på lager igen.«

Du købte et fremragende tilbud, men nu får du en mærkelig fornemmelse: Er du i virkeligheden røget i fælden og har handlet i en falsk webshop?

»Kontakt også din bank og bed dem om at stoppe transaktionen – gør det lige efter, at du har kontaktet virksomheden, da dine chancer for at nå at stoppe transaktionen er bedre, jo hurtigere du tager handling,« siger Ida Marie Moesby, økonom i Forbrugerrådet Tænk.

Hvorvidt banken kan hjælpe dig, afhænger dog af, hvordan du har betalt for varen.

»Er du hoppet i med begge ben og har betalt via en bankoverførsel, så er der ikke rigtig noget at gøre,« forklarer Lars Arent leder af Forbruger Europa:

»Bedre stillet er du, hvis du har brugt et betalingskort eller betalt via MobilePay til en firmakonto.«