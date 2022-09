Lyt til artiklen

Det kan være meget fristende at tænde for varmen nu, hvor vejret skifter.

Men du skal vente.

Sådan lyder det fra Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR, i en pressemeddelelse.

Selvom HOFOR melder, at de er godt rustet til at sende varme ud i de københavnske stuer, så vil vi stå bedre forud for den kommende vinter, hvis alle bruger så lidt energi som muligt. Derfor opfordrer HOFOR deres kunder til at vente så længe som muligt med at tænde fjernvarmeanlægget og skrue op for radiatoren.

»Vi er nødt til at tage de varme sokker og tæpper frem, og prøve at vente med at tænde for varmen til indetemperaturen falder til under 19 grader,« siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i HOFOR.

HOFOR kommer med andre tiltag – udover at tage mere varmt tøj på, når man er hjemme, og krybe under et tæppe. Alle, som har en radiator eller gulvvarme, kan nemlig gøre noget. Hold øje med rumtemperaturen og hold igen med at skrue op. 19 grader er den rumtemperatur, som er indført for de statslige bygninger.

HOFOR opfordrer til at alle husstande prøver at ligge på samme niveau.

»Når stuerne kommer under 19 grader, handler det om at skrue så lidt op som muligt, og udnytte varmen bedst muligt. Du sparer meget energi ved at flytte møbler væk fra radiatorer og bruge så lidt varmt vand som muligt. Det sparer på energien, og samtidig sænker du også din varmeregning,« fortæller Henrik Plougmann Olsen yderligere.