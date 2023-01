Lyt til artiklen

Om et par måneder er det endnu en gang blevet tid til nye danske kartofler.

Men din kartoffelmad med mayonnaise og purløg kan være i fare på grund stigende resistens hos kartoffelskimmel.

Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

For i august 2022 blev det rapporteret, at kartoffelskimmel var svært at bekæmpe flere steder i Danmark. Virkningen af bekæmpelsesmidlet REVUS, også kendt som mandipropamid, var varierende og i mange tilfælde langt lavere end forventet.

Og det fik alarmklokkerne til at ringe.

REVUS er nemlig et meget vigtigt redskab til forebyggelse af alvorlige angreb af kartoffelskimmel, og der findes kun et begrænset udvalg af dem til bekæmpelse af skimmel i kartofler.

Hvis REVUS ryger ud af ligningen, så vil bekæmpelsesmulighederne begrænses, og der er risiko for udvikling af resistens over for flere af de resterende skimmelsygdomme.

»Vi har nu identificeret den genotype, der er resistent over for mandipropamid. Der er sandsynligvis sket en mutation i en tidligere kendt genotype ved navn EU43, som har udløst den nedsatte følsomhed overfor mandipropamid,« lyder det fra seniorrådgiver ved Institut for Agroøkologi Jens G. Hansen.

»EU43 blev først fundet i et lavt niveau i Danmark i 2018, men frem til 2021 er forekomsten af denne genotype steget gradvist op til 21 % af den samlede population. I 2022 indsamlede vi i alt cirka 250 isolater, nogle indsamlet strategisk i mange marker som dna på FTA-kort til genotypebestemmelse, ligesom vi har gjort tidligere år.«

Jens G. Hansen forklarer yderligere, at når man ser en så hurtig stigning og på samme tid modtager flere rapporter om en reduceret effekt af REVUS, så bliver han meget bekymret.

Indtil 2021 blev EU43-varianten kun fundet i Danmark, men EuroBlight-netværket vil følge udbredelsen og udviklingen af denne nye variant i en europæisk kontekst.