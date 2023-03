Lyt til artiklen

Elpriserne er steget voldsomt de seneste år. Men for nogen er de steget mere end andre.

Som B.T. tidligere har kunnet fortælle, steg elpriserne i Danmark med mere end 80 procent i løbet af sidste år.

Og det har bidraget til den økonomiske krise, der har gjort at mange danskere er hårdt ramt på pengepungen.

I et svagt øjeblik, på det tidspunkt hvor priserne var højest, kunne nogen måske ønske at bo i et land med lavere energipriser.

Og man skal ikke rejse så langt, for at nå til et land, hvor priserne slet ikke har været på samme rutsjetur som i Danmark.

Vores norske naboer har nemlig slet ikke mærket lige så meget til prisstigningen, som vi har herhjemme.

I august sidste år, kostede en megawatt-time strøm således 453 euro i Danmark.

På samme tidspunkt i Norge kostede en megawatt-time 197 euro. Den danske strøm har altså i perioder været mere end dobbelt så dyr som den norske.

Den store forskel i priserne skyldes i høj grad, at Norge har langt større adgang til en bestemt ressource.

Det fortæller Marie Münster, der er professor i energisystemanalyse ved DTU, til TV 2 Kosmopol.

I Norge kan de nemlig ofte nøjes med at benytte sig af vandkraft til at dække deres strømbehov. Og det er langt billigere, end når vi i Danmark eksempelvis bliver nødt til at benytte os af gas.

»Der, hvor vi har de højeste priser, er der, hvor vi eksempelvis bliver nødt til at bruge gas til at levere,« fortæller hun til TV 2 Kosmopol.

Ifølge EnergiWatch dækker vandkraft omkring 85 % af Norges elforbrug.

I Danmark dækkes 47,2 % af elforbruget af vindenergi, ifølge tal fra energimuseet.