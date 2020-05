Det lyder for godt til at være sandt. Nogle YouSee-kunder har i månedsvis haft gratis tv, selvom de har opsagt deres abonnement.

Forsinkelser og mangel på udstyr hos TDC-teknikere, som skal afkoble antennesignalet, er skyld i situationen, som er kommet nogle kunder til gode.

TDC's presseafdeling bekræfter til Finans, at det har medført gratis tv-pakker til 'nogle kunder'.

Kunderne, som har opsagt deres tv-aftaler, har ifølge YouSee ikke betalt for den ekstra tv, som de har fået.

Teleekspert og direktør i teleanalysefirmaet Strand Consult John Strand fortæller til Finans, at udfordringerne med teknikerne trækker tråde tilbage til opgøret med Discoverys tv-kanaler omkring nytår.

For i hele den periode og i tiden efter har mange kunder valgt at opsige deres YouSee-abonnement. I de første tre måneder af 2020 mistede YouSee 61.000 kunder. Det er kun 10.000 mindre end for hele 2019 til sammen.

»Vi taler om knap 1.000 tabte kunder om dagen, som kræver et teknikerbesøg for at blive koblet fra. Samtidig kommer der også nye kunder til. Det er teknikerkorpset i TDC slet ikke skaleret til,« siger John Strand.

TDC oplyser til Finans, at de ikke genkender billedet af, at der skulle mangle udstyr til deres opgaver. Coronakrisen har dog medført forsinkelser.