Det er muligt at gøre det selv. Men pas på, lyder det fra forsikringsselskabet Tryg.

»Hvert år ser vi skader, der skyldes, at bilen er løftet forkert eller har tabt et hjul, der ikke var monteret korrekt,« forklarer bilskadedirektør Mogens Olesen:

»Disse skader er dyre og i nogle tilfælde også farlige. Men de kunne let have været undgået.«

Det handler om vinterdæk, for det er blevet sæson for et skifte hertil.

Husker du at få vinterdæk på din bil i god tid inden nattefrostens komme?

Ikke mindst fordi nattefrosten ramte i weekenden, hvilket tilsyneladende også fik mange bilister til at blive opmærksomme på problematikken.

Men som B.T. skrev forleden, er der allerede hos eksempelvis FDM, Super Dæk Service og Euromaster op til en måneds ventetid, hvis man lige nu henvender sig for at få vintersutterne på.

»Mønsteret er det samme hvert år. Mange bilister reagerer først, når frostgraderne kommer,« som det lød fra Super Dæk Service i den forbindelse.

Og så er vi tilbage ved muligheden for at gøre det selv. Hvilket mange bilister gør.

Vinterdæk er ikke lovpligtige i Danmark, hvilket det eksempelvis er i Sverige fra 1. december til 31. marts. Foto: Arkivfoto/Thomas Freitag Vis mere Vinterdæk er ikke lovpligtige i Danmark, hvilket det eksempelvis er i Sverige fra 1. december til 31. marts. Foto: Arkivfoto/Thomas Freitag

En undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Tryg, viser således, at knap 40 procent af de danske bilister enten selv skifter fra sommerdæk til vinterdæk eller får hjælp af en bekendt.

»Det kan man også sagtens, så længe man er forsigtig,« konstaterer bilskadedirektør Mogens Olesen fra Tryg.

Men han opremser også de faldgruber, der kan være:

»De fleste biler må kun løftes på bestemte steder på panelerne, hvor de er forstærkede. Gør du ikke det, kan du beskadige bilens paneler med buler til følge og risiko for rustangreb.« »Derudover er det vigtigt, at hjulene spændes fast med det rigtige moment og efterspændes, når du har kørt cirka 500 kilometer.« »Sidst – men ikke mindst – skal du huske at tjekke, om der stadig er luft nok i dækkene, når vinterhjulene findes frem fra gemmerne. Et korrekt dæktryk er lige så vigtigt for sikkerheden som dækmønsteret.«

Og så minder bilskadedirektøren igen om, at det kan være en meget god ide at huske dækskiftet i god tid, inden nattefrosten kommer.

»Faktisk bør man skifte til vinterdæk, når temperaturen er under syv grader hele døgnet, og det er den allerede nogle steder i landet,« siger Mogens Olesen.

I Danmark er det ikke lovpligtigt at køre på vinterdæk i vintermånederne, men det kan være en god ide, fordi de bremser bedre i glat føre.