Mange danskere skruer i disse tider ned for varmen grundet de stigende energipriser – men det kan medføre uhensigtsmæssige konsekvenser for helbred såvel som bolig.

Det oplyser forsikringsselskabet Topdanmark ifølge Ritzau.

I en pressemeddelelse advarer man derfor direkte mod at sænke temperaturen for meget.

»Der er i øjeblikket mange gode grunde til at spare på varme og el, men jeg vil opfordre til, at man holder temperaturen i huset eller lejligheden på minimum 18 grader, da der ellers opstår risiko for fugt og skimmelsvamp, særligt i ældre ejendomme, som har mindre isolering,« siger Helene Ibsen, boligchef i Topdanmark.

Hun uddyber, at den varme fugtige luft fra almindelig brug, for eksempel udånding, bad eller madlavning, kondenserer på de kolde, uopvarmede ydervægge.

Og dette kan medføre skimmel, som kan være dyrere at fjerne end at varme tilstrækkeligt op.

»Har du flere radiatorer i samme rum, så indstil dem alle til samme temperatur, så du udnytter varmen bedst. Desuden kan man med fordel holde døren lukket mellem rum, hvor man ønsker forskellig temperatur.«

»En tommelfingerregel er dog, at der ikke bør være mere end fem graders forskel på rummene, for det er forskellen i temperatur, der skaber kondens,« siger Helene Ibsen.

I forhold til det helbredsmæssige kan et dårligt indeklima medføre uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje ifølge Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen opfordrer således også at holde en temperatur på minimum 18 grader.