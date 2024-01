Frostsprængte vandrør. Revner i sokkelen. Skader på ydervægge og udvendige belægninger.

Det er igen blevet rigtigt koldt, og derfor bør danskerne være opmærksomme på frostskader.

Sådan lyder det fra forsikringsselskabet Codan.

»Det er primært sommerhuse, der er udsat for frostskader, da vi ikke får tilset dem lige så ofte som helårshuse,« siger Henrik Bundgaard, der er skade-koncerndirektør:

»Men hvis man ikke ved, hvad man skal være opmærksom på, kan helårshuse også sagtens stå for skud.«

Normalt er udgifterne til frostskader beskedne – med mindre der er tale om sprængte vandrør. Det kan løbe op i mange hundredtusinder kroner, lyder det fra forsikringsselskabet.

Igen er risikoen for en dyr udskrivning størst i fritidsboligen, fordi det sandsynligvis først opdages efter lang tid.

»Vores kunder er heldigvis gode til at forebygge frostskader, men skulle der alligevel opstå en skade og gå lang tid før den opdages, kan det blive en rigtig dyr affære,« siger Henrik Bundgaard fra Codan:

Fire gode råd Sådan undgår du frostskader 1. Opvarm alle rum i huset og undgå sprængte vandrør: Temperaturen i rummene skal være over 14 grader, hvis du vil undgå frostskader på rørinstallationer. 2. Tøm og luk for vandet til udendørshaner: Du kan med fordel skifte til vandhaner, der kan tåle frost udenfor. 3. Hold cirkulationspumpen tændt. 4. Hvis du har et fritidshus, så bør du få lukket for stophanen til vandinstallationen.

»Det er typisk ved sommerhuse, at vi ser skader, som vokser sig større og større i omfang og følgeskader, fordi skaden typisk er opstået i januar eller februar, men først opdages en gang i foråret.«

Forsikringsselskabet anbefaler derfor, at man skal gå både sommerhuset og helårsboligen igennem for at forebygge i forhold til frost- og fygeskader, hvor sne kan trænge ind i sprækker og kroge og måske endda på lofter.

Det kan således også have betydning i en eventuel forsikringssag.

»Hvis man som husejer bare lader stå til og undlader at forberede sin ejendom på de kolde måneder, risikerer man, at forsikringen ikke dækker ved eventuelle frostskader,« siger skadedirektøren:

»For eksempel vil frostsprængte rør i boligen ikke være dækket, hvis bygningen ikke er tilstrækkelig opvarmet. Udvendige rør er ikke forsikret mod frost, så her gælder det om at lukke for vandet og tømme rørene.«