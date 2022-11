Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De kommende dage bliver markant koldere og tæt på frysepunktet i nattetimerne. Et forvarsel om at vinteren er på vej, og at det kan blive glat på vejene.

En ny undersøgelse viser, at det dog stadig langt fra er alle danskere, der ser værdien i skifte til vinterdæk.

Faktisk har hver femte dansker ændret adfærd, når det kommer til brugen af vinterdæk, på grund af de seneste års milde vintre.

De venter i stedet med at skifte dæk, til der har været en længere periode med nattefrost.

Forsikringsselskabet Gjensidige kalder det en »farlig tendens« på grund af risikoen for glatføreulykker.

»Så snart temperaturen i Danmark falder til under syv grader, bør man skifte til vinterdæk. Vejene vil ofte være koldere end luften om vinteren, og man kan derfor nemt blive snydt af en øget bremselængde, hvis ikke man skifter til vinterdæk i god tid,« siger Gjensidiges skadesdirektør Henrik Sagild i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen, der er foretaget af Kantar Gallup på vegne af Gjensidige, viser yderligere, at cirka fem procent af de adspurgte er stoppet med at bruge vinterdæk, mens andre venter på den første sne eller har en anden forklaring end vejret.

Der er ikke lovkrav om brug af vinterdæk i Danmark, men faktisk er der stor opbakning til at gøre brugen af vinterdæk lovpligtige.

Om undersøgelsen På spørgsmålet om de milde vintre har dem til at ændre adfærd ift. montering af vinterdæk, fordeler svarene sig på følgende vis: 4,6 % monterer ikke længere vinterdæk

3,0 % venter til, den første sne er kommet

8,4 % venter til, der har været nattefrost i en længere periode

4,6 % venter af anden grund end vejret På spørgsmålet om de planlægger at montere vinterdæk i år svarer: 83 % Ja

14,1 % Nej

2,9 % Ved ikke Gjensidiges undersøgelse er foretaget af analyseinstituttet Kantar Gallup blandt 1.032 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år i august og september 2022. Kilde: Gjensidige

Mere end seks ud af ti danskere i undersøgelsen bakker op om, at det skal være lovpligtigt ligesom i nabolandene Tyskland og Sverige. Gjensidige deler samme synspunkt.

»Der kan ikke være tvivl om, at der ville være færre ulykker i vinterhalvåret, hvis alle var pålagt at køre med vinterdæk.«

»Så når flere end seks ud af ti danskere siger, at de synes det er en god idé, skal man også se det i den kontekst, at det ville sænke risikoen for ulykker for alle, der færdes i trafikken om vinteren,« siger Henrik Sagild.

Bilisternes interesseorganisation, FDM, bakker også op om, at vinterdæk skal være lovpligtigt.

Men kravet bør kun gælde, når der er vinterføre på vejene med sne, is eller frost, siger Dennis Lange, politisk konsulent i FDM.

»Det giver den fordel, at folk, der ikke er afhængige af deres bil hver eneste dag og kan lade den stå, når der er vinterføre, ikke behøver at investere i vinterdæk,« siger han til B.T.