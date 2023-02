Lyt til artiklen

Vinterferien sender hvert år mange danske skiløbere i gips og på krykker.

Flere faktorer betyder dog, at forsikringsselskabet If Forsikring i år venter en stigning i tilskadekomne danske skiturister.

»De danske skirejsende bliver formentlig en mere blandet flok i år end normalt. Der er de erfarne skientusiaster, som længes efter at komme afsted efter coronapausen – og gerne mere end én skiferie. Corona er også årsag til, at der i år er lidt flere førstegangs-skiturister, som jo kan skabe farlige situationer for både sig selv og omgivelserne,« siger produktchef i If Forsikring, Eva Lindberg Vibe, i en pressemeddelelse.

»Dertil er vi lidt bekymret for, at det nødvendige fokus på vejr og piste-forhold kan være trængt i baggrunden, alt imens troen på egne evner er helt intakt. Det kan blive en farlig cocktail,« fortsætter hun.

Ifølge If Forsikring sker der oftest skader på knæ, ben og hofter, når danskere kommer galt afsted på ski eller snowboards.

Skader på skuldre og brud på armene efter fald er også rimelig hyppige, mens hovedskader hører til de virkelige alvorlige og heldigvis mere sjældne skader.

»Vores oplevelse er, at danskerne generelt er opmærksomme på at sikre sig med godt udstyr og hjelme,« fortæller Eva Lindberg Vibe.

Hun opsummerer rådene til de kommende skiturister således:

»Husk at tage de nødvendige forholdsregler. Brug hjelm, hav respekt for skiltning og vejrmeldinger, undgå ukontrollerede styrt på grund af unødig høj fart og følg reglerne for hvordan man passer på hinanden på pisterne. Så er man allerede godt på vej til at undgå skader på skiferien.«