Hvis du er en af de danske investorer, der har tjent godt den seneste tid på Novo Nordisks optur, så bør du lige tænke dig om en ekstra gang, før du trykker på salgsknappen og tager gevinst hjem.

Hvornår du sælger kan nemlig have betydning for, hvor meget du skal – eller ikke skal – betale i skat, lyder det fra Jeanette Kølbek, der er privatøkonom og formueekspert i Nykredit.

Når du sælger, og dermed realiserer nogle avancer, skal du nemlig betale skat af gevinsten.

Så hvis du ikke skal bruge pengene med det samme, så er det en fordel at sælge lidt løbende, lyder anbefalingen fra Jeanette Kølbek.

Aktieavancer beskattes med 27 pct. op til en gevinst på 58.900 kr. om året, mens aktieavancer herudover beskattes med 42 pct.

Grænsen for ens aktiegevinst er dobbelt for ægtefæller.

»Vælger man at realisere lidt hvert år, er det således muligt at anvende den lave beskatning på 27 pct. som omfatter aktieudbytte og aktieavancer,« pointerer formueeksperten.

Hvis man er oppe i årene og ikke selv skal bruge pengene, så er det værd at tænke sig ekstra godt om før man sælger ud.

Ender aktierne i et dødsbo, fritages boet nemlig for beskatning af aktiegevinsterne, såfremt dødsboets samlede aktiver og nettoformue ikke overstiger en beløbsgrænse på 3.160.900 kr.

Beløbsgrænsen fordobles til 6.321.800 kr., hvis afdøde sad i uskiftet bo. Det vil sige, at arven fra afdøde gives til afdødes ægtefælle.

Dermed hvis man har aktier eller en nettoformue, som ikke overstiger grænsen for et skattefrit dødsbo kan man vente med at realisere aktiegevinsterne, og i stedet give aktierne videre til dødsboet. På den måde kan man efterlade mere til arvingerne, forklarer Jeanette Kølbek.

Hvis boet er skattefrit bortfalder de skatter, som afdøde ellers skulle have betalt ved salg af sine aktiver i levende live.

»Ligger formuen lidt over beløbsgrænsen, kan det derfor være en god idé at reducere formuen, så ens arvinger kan opnå en større arv,« siger hun.

Men må man virkelig det?

Ja lyder svaret fra formueeksperten, der henviser til en dom fra Højesteret, hvor denne form for skatteplanlægning blev anerkendt.

Jeanette Kølbek foreslår, at man kan optimere sin formue for at at sikre skattefrihed ved død ved for eksempel at give gaver til sine arvinger.

Det kan for eksempel ske ved at give pengegaver, mens man lever, og således nøjes med at betale en gaveafgift på 15 pct. af det afgiftspligtige beløb.

