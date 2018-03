Hvis du ikke har fået den batteridrevne plæneklipper indenfor, er det på høje tid.

København. Græsslåmaskinen ligger i dvale hen over vinteren, men det er faktisk ikke nogen dum idé at give den lidt opmærksomhed alligevel.

Med en smule kærlighed kan man nemlig forlænge dens levetid.

Har man en elektrisk plæneklipper, kræver den ikke så meget vedligeholdelse. Thorben Bayer fra Forbrugerrådet Tænk råder til først at gøre knivkassen ren. Afmontér kniven, spænd den fast eksempelvis på en høvlebænk, og slib den med en metalfil.

Det er en god idé at huske de batteridrevne udendørsredskaber om vinteren. Det kan nemlig forlænge deres levetid ifølge det amerikanske forbrugerråd Consumer Reports.

- Selv uden en benzinmotor, der skal vinter-efterses, er der andre ting, du skal gøre for at beskytte dine lithium-ion-batterier mod skader under lange perioders opbevaring, udtaler Dave Trezza fra Consumer Reports til deres hjemmeside.

For selv om vinteren har været relativt mild, har den sibiriske kulde fået sit tag i landet. Og det er dårligt nyt, hvis plæneklipperen er udstyret med batterier.

- Batteriet har det ikke så godt i frost. Så det skal ind over vinteren. Lithium-ion-batteri er det mest almindelige batteri, men der er nogle ældre typer, der har eksempelvis nikkel-cadmium-batterier. Men alle slags batterier har det bedst indenfor, når det er koldt udenfor, fortæller Thorben Bayer.

Så har du ikke allerede taget den batteridrevne plæneklipper indenfor, er det på høje tid, siger han.

- Den skal helst opbevares i opladt tilstand, men må heller ikke sidde i opladeren hele tiden, så den skal tages ud af opladeren, når den er fuldt opladt, tilføjer Thorben Bayer.

Har du gjort plæneklipperen ren og i stand, er den også næsten klar til den første tur, når foråret gør sin entré.

- Den elektriske kan du i princippet bare tage frem, når foråret kommer. Er det batteridreven skal den selvfølgelig lige oplades, og så kan du køre afsted.

- Er det en benzinmotordreven, så skal man lige kigge på luftfilteret, som kan være beskidt. Motorolien har også godt af at blive skiftet. Den har godt af frisk olie, for så kører delene bedre rundt, og når det hele er smurt godt, bruger den mindre benzin, forklarer Thorben Bayer.

For alle typer er det en god idé at tjekke, om knivene stadig er skarpe og ellers slibe dem.

Husk altid at tage tændrørshætten af på den benzindrevne plæneklipper, før du roder med maskineriet. Så kan motoren nemlig ikke tænde ved et uheld. Tag også stikket ud af den eldrevne og batteriet ud af den batteridrevne for at være på den sikre side.

Fakta: Begynd sæsonen med ny motorolie

- Fjern den gamle motorolie, før du fylder ny olie på.

- Bortskaf den gamle motorolie korrekt på genbrugsstationen.

- Delene kører bedre med frisk motorolie, og dermed bruger den benzindrevne plæneklipper lidt mindre benzin.

Kilde: Thorben Bayer.

/ritzau fokus/