Mandag klokken 12.00 bliver tusinder af passagerer efter planen klogere på, om SAS-piloterne går i strejke på grund af manglende enighed i forhandlinger mellem piloterne og SAS.

En deadline, som blev sat lørdag, men som måske ikke helt holder alligevel.

Det skriver norske Dagbladet.

På vej ind til forhandlingerne her til morgen åbnede piloternes forhandler nemlig for, at sidste frist for at nå til enighed godt kan ende med at blive rykket igen.

»Det er bestemt muligt at blive enige. Det er nu op til arbejdsgiveren,« sagde Robert Klokset, leder af den norske SAS-pilotforening, på vej ind til mødet mandag morgen.

Herefter blev han forholdt, at SAS' forhandlingsleder, Marianne Hernæs, søndag udtalte, at klokken 12 mandag er sidste frit til at nå til enighed.

Hertil svarede Robert Klokset, at 'man aldrig ved med sådanne processer', og sagde så om en potentiel forlængelse af fristen:

»Jeg holder muligheden åben.«

SAS-piloterne valgte klokken 22.00 i aftes at gå hjem fra forhandlingerne, selvom SAS ville fortsætte dialogen natten igennem.

En beslutning, som SAS' forhandler, Marianne Hernæs, stemplede som værende 'uansvarlig', da hun mente, at der var brug for hver en time, parterne kunne forhandle.

Hun er ikke specielt åben for at udsætte deadlinen for en aftale yderligere.

»Der skal meget til, for at vi vælger at udskyde yderligere. Der skal ske en afklaring af hensyn til vores passagerer. Det nytter ikke at udsætte og udsætte, så længe vi er langt fra hinanden,« siger Marianne Hernæs, ifølge Dagbladet.