I Holstebro får man lige nu penge for at shoppe i byens butikker.

I hvert fald uddeler Holstebro Handelsstandsforening gavekort til borgerne for 1,2 millioner kroner.

Det sker efter, at coronakrisen sat en stopper for forbruget i de lokale butikker, og det vil handelsstandsforening nu vende om på med et nyt initiativ. Det skriver Holstebro Dagblad.

Hvis man køber for mindst 1.000 kroner, får man en værdikupon på 400 kroner tilbage, der kan bruges i en af butikkerne, der er med i projektet.

»Vi skal have forbrugerne til at bruge nogle penge ude i butikkerne, og det tror vi på, vi kan gøre med en god rabat,« siger Jens Kristian Larsen, handelschef i Holstebro Handelsstandsforening.

I alt har foreningen lavet 3.000 kuponer til en værdi af 400 kroner, der blev frigivet fredag.

I alt kuponer for 1,2 millioner kroner.

Ifølge Jens Kristian Larsen er der mange borgere, der allerede har brugt 1.000 kroner og er på vej ud for at bruge deres gavekort.

Faktisk forventer han, at de 3.000 gavekort er brugt inden weekenden er omme.

Det er dog et først til mølle-princip. Så skal man have fat i et af gavekortene, så er det altså med at komme ud og bruge en tusse, så man kan få et gavekort retur.