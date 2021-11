En besparelse på fire millioner kroner om året, hvilket svarer til 1.600 kroner pr. husstand.

Det er, hvad medlemmerne i en af Aalborgs største antenneforeninger, Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD), kan se frem til.

Årsagen er, at antenneforeningen har opsagt et mangeårigt samarbejde med Stofa. I stedet har foreningen etableret egne internetprodukter og indgået en tv-aftale med YouSee.

»Det danske internet- og tv-marked er efter utallige fusioner i dag domineret af meget få spillere. Det begrænser foreningernes handlefrihed og medbestemmelse i forhold til priser og produkter, og det er en skidt udvikling for vores medlemmer.«

»Derfor har vi som stor lokal antenneforening nu valgt at tage skeen i den anden hånd og sammensætte en løsning, der er ideel for vores mange medlemmer,« siger Ole Gerdt Andersen, der er formand i GVD.

GVD har ellers haft samarbejde med Stofa siden 2015 – men fra nytår bliver det YouSee.

Den aftale betyder, at GVD genetablerer deres eget internet, det såkaldte GVD-net, som er et hybridfibernet.

Hertil kan kunder vælge internetpakker til priser mellem 179 og 219 kroner månedligt. Endvidere er der som sagt indgået samarbejde med YouSee, hvor GVDs 6000 medlemmer kan vælge en tv-grundpakke til 199 kroner om måneden.

»Vi mener, at vi tjener vores medlemmer bedst på TV-området ved at vælge den største udbyder i Danmark. Samtidigt er vi sikre på, at det er det rette tidspunkt til et udbyderskifte lige nu, da tv-rettighederne til de største sportsbegivenheder efter nytår overgår til kanaler, som findes i kanaludbuddet hos YouSee,« tilføjer Ole Gerdt Andersen.

Ifølge GVD betyder det så, at medlemmerne samlet set sparer 4 millioner kroner årligt. For hver enkelt husstand svarer det til 1.600 kroner.

Det skyldes ikke mindst internetdelen, der nu bliver markant billigere, lyder det fra Ole Gerdt Andersen.

GVD leverer tv og internet til borgere i områderne fra Gug, Frejlev, Svenstrup og til Skalborg.