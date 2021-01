Skal du betale for hovedpinepiller eller hostemedicin på det lokale apotek, så glem alt om kontanterne. Udvekslingen af sedler og mønter øger nemlig risikoen for, at du får mere end blot dine varer med hjem fra apoteket.

Det er den nye mutation af coronavirus, hvor risikoen for smitte er øget markant, der har fået Apotekerforeningen til at sende en kraftig appel til deres kunder.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Foreningen opfordrer til at lade kontanterne bliver derhjemme og i stedet betale med kort eller mobilepay på de apoteker, der tager imod den betalingsform.

Er man i risikogruppen eller vil man blot minimere smitterisikoen yderligere, kan man købe varerne på nettet, ligesom flere apoteker tilbyder mulighed for såkaldt drive in eller to go-udlevering.

Her betaler man online, hvorefter apotekerne afleverer de bestilte varer i en pose ude foran apoteket. På den måde undgår kunderne helt at komme ind på apoteket.

Modellen blev oprettet i sidste år, da coronapandemien for alvor brød ud i Danmark, men den kan altså være relevant at bruge igen efter den britiske mutation af coronavirus. Den går under navnet Cluster B117, og den vurderes at være cirka 70 procent mere smitsom, end de virusvarianter vi kender i Danmark.

Apotekerforeningen var første gang ude med opfordringen om at lade kontanterne blive hjemme i marts sidste år.

Ligesom dengang understreger de dog, at de ikke har tænkt sig at afvise de kunder, der alligevel har medbragt kontanter. Alle skal have deres medicin, lyder det fra foreningen.