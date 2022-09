Lyt til artiklen

Salling Group vil med sin nye butikskæde presse priserne ned på en lang række basale dagligvarer.

»Det er enormt offensivt, det Salling Group gør her,« siger Niels Philip Kjeldsen, der er B.T.s forbrugerredaktør.

Salling Group, der driver Netto, Bilka og Føtex, åbner nu kæden 'Basalt' og vil åbne ti steder frem mod jul.

»Jeg havde godt nok ikke set det komme, og det tvivler jeg på, mange andre havde,« tilføjer Niels Philip Kjeldsen.

Per Bank, der er administrerende direktør i Salling Group, forklarer, at den nye kæder kommer, fordi mange danskere oplever et voldsomt pres på privatøkonomien.

»Med et innovativt butikskoncept vælger vi derfor at tænke nyt frem for at skære ned, og mens inflationen har presset priserne op med ni procent, hugger vi nu gennemsnitligt 15 procent af priserne i Basalt.«

Salling Groups idé med kæden er, at man fjerner omkostningerne ved at have et mindre sortiment, hvor der for eksempel ikke vil være køle- eller frostvarer.

B.T.s forbrugerredaktør ser den nye kæde, hvis den lever op til ideen, som meget attraktivt for mange kunder lige nu.

»Vi ser en kæmpe tendens til, at danskerne søger mod discountkæder og virkelig jagter tilbud. I det klima passer det her koncept umiddelbart godt ind.«

»Jeg opfatter det også som udtryk for, at Salling Group har en forventning om, at pris og discount kommer til at være i højsædet de kommende år,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Varerne, som for det meste vil være basisvarer som havregryn, bleer, tandpasta, mel, pasta, brød og noget frugt og grønt, vil stå på paller eller i emballage på hylderne.

»Spørgsmålet bliver selvfølgelig, hvor udbredt det bliver, og hvor mange danskere, der rent faktisk får adgang til de her butikker.«

»Men hvis de åbner nok steder hurtigt nok, kan det sagtens blive en seriøs faktor på dagligvaremarkedet, som det ser ud lige nu,« tilføjer Niels Philip Kjeldsen.

Den første åbner 11. oktober i Kastrup. De to næste åbner 12. oktober i Helsingør og Aarhus.