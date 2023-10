»En rigtig, rigtig god nyhed.«

Sådan betegner B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, de nye inflationstal, som blev offentliggjort tirsdag.

Her kunne Danmarks Statistik afsløre, at inflationen i september faldt til 0,9 procent.

Det er det laveste niveau i 32 måneder – siden februar 2021.

»Det giver for alvor anledning til, at vi er forbi det prischok, vi oplevede i 2022,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Forbrugerredaktøren mener dog også, at der er grund til at slå koldt vand i blodet. Langt de fleste danskere skal nemlig stadig lægge flere penge ved kassen, når de er i supermarkedet efter dagligvarer.

»Vi skal spise brød til, før vi kaster os ud i den store fest. For helt almindelige husstande kan det være enormt svært at forstå, hvordan der kan stå i medierne, at priserne er stagneret eller ligefrem falder, når mange forbrugere fortsat oplever at betale meget høje priser ude i butikkerne,« siger han og tilføjer:

»Der er jo netop tale om, at priserne stiger mindre, end de har gjort før. Men de stiger fortsat, og de stiger ud fra niveauer, som er historisk høje i mange tilfælde.«

Det er hovedsageligt lavere energipriser, der er årsagen til, at det kun er blevet en lille smule dyrere at være forbruger sammenlignet med, hvordan det var for et år siden.

Og det er også årsagen til, at vi nok må forberede os på, at inflationen på et tidspunkt tager en tur opad igen.

»Inflationen vil stige, når energipriserne i starten af næste år trækker lidt op i forbrugerpriserne igen. Når det er sagt, så er kursen på inflationen nedadgående. Vi er ovre det værste, og inflationen er generelt på vej ned,« siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, til Ritzaus Bureau.

Også Niels Philip Kjeldsen er optimistisk:

»Det er ikke den helt store prisfest, men det begynder virkelig at hjælpe på det, fordi vi også ser lønvækst, der er højere end inflationen. Det begynder at ligne noget.«