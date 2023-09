Det er fascinerende og ikke mindst opsigtsvækkende.

Så klart kan det siges om det interview, Salling Groups administrerende direktør, Anders Hagh, har givet til Finans om kædens fremtid.

Det mener B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen.

»Det er meget sjældent, vi på den her måde ser en topchef på Anders Haghs niveau bruge et helt interview på at erklære resten af branchen krig. Det er dybt usædvanligt.«

Anders Hagh tiltrådte som administrerende direktør i Salling Group 1. juli. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Hagh tiltrådte som administrerende direktør i Salling Group 1. juli. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

»Anders Hagh stempler for alvor ind nu. Det er store sko, han skal fylde ud efter Per Bank, og nu ser vi ham så sende et enormt aggressivt signal om, hvad Salling Group skal under hans ledelse de kommende år.«

I Finans-interviewet gør Hagh det klart, at Salling Group er klar til en priskrig. Endda inden for en overkommelig fremtid.

Det betyder groft sagt, at man vil sænke priser på 560 dagligvarer.

Dét skal man lægge to ting i, hvis du spørger Niels Philip Kjeldsen:

»På den ene side er det her direkte kommunikation til kunderne om, at de kan regne med, at Netto, Føtex og Bilka fortsat vil kæmpe hårdt for at være bedst og billigst under hans ledelse.«

»På den anden side handler det om at sende et meget tydeligt signal til hele markedet om, at Salling Group er det store dyr på savannen, og at de absolut ingen intention har om at overlade den position til andre. Han siger jo faktisk direkte til konkurrenter: 'Hvis I vil i priskrig, så er vi klar til at bruge af krigskassen og se, hvem der holder længst'«.

Omvendt kommer man ikke uden om, at Salling Group mærker et pres.

I 2022 havde Rema 1000 eksempelvis et svimlende regnskab. 20,8 milliarder kroner omsatte man for, hvilket gav et overskud før skat på 813 millioner kroner. Deres bedste nogensinde.

Salling Group havde til gengæld deres værste i mange år, påpeger Niels Philip Kjeldsen.

»Så der er pres på. Og på mange måder siger det her interview en del om situationen på dagligvaremarkedet lige nu: Der er pres på indtjeningen, og der skal virkelig kæmpes hårdt for at få kunderne i butikken.«

Og kunderne, det er da også dem, der nyder godt af situationen, mener Niels Philip Kjeldsen til slut:

»Begynder Salling Group for alvor at sænke priser, så kan resten af markedet blive tvunget til at følge med. Salling Group har kapitalen og musklerne til det her, så hvis de mener det alvorligt, så kan de sagtens påvirke hele markedet med sådan en kampagne.«

»Kunderne er vinderne i sådan en situation, fordi det tvinger kæderne til at vise sig fra deres bedste side: Både på pris, men også i forhold til nye tiltag, varer, kampagner og alt, hvad der følger med.«