I en sms, der foregiver at være fra Apple Pay, forsøger ukendte bagmænd at lokke oplysninger ud af uforsigtige brugere.

Det fortæller Forbrugerrådet Tænk i deres app 'Mit Digitale Selvforsvar'.

I sms'en lyder det, at brugerens betalingskort er blevet afvist i Apple Pay.

Derfor skriver afsenderen bag sms'en, at man som bruger skal bekræfte sin konto ved at trykke på et link, som afsenderen vedlægger. Ellers vil dit Apple-ID blive blokeret, lyder det.

Men sms'en er altså falsk. Og ifølge Forbrugerrådet Tænk skal man generelt passe på med at klikke på link fra afsendere, man ikke kender.

Det er et af de tre generelle råd, de kommer med i meddelelsen om svindelbeskeden.

Rådene lyder som følger:

Forhold dig kritisk – Myndigheder og banker vil aldrig bede om personlige oplysninger via sms. Videregiv derfor aldrig personlige oplysninger via sms-link.

Stol ikke på links – Generelt skal du ikke stole på link i sms'er. Er du det mindste i tvivl, skal du ifølge Tænk gå ind på afsenderens officielle hjemmeside via din web-browser.

Stol ikke på afsendernavnet – Svindlere kan ændre navnet på afsenderen, så det eksempelvis ligner, at det er Apple eller Danske Bank, der har sendt beskeden. Derfor kan man ikke stole på afsendernavnet.

Hvis man er i tvivl, skal man ringe til afsenderens officielle telefonnummer eller skrive til deres mail, som man kan finde på hjemmesiden.