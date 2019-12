Den danske møbelgigant JYSK bliver i disse dage misbrugt online.

'Vi oplever at der i øjeblikket sendes falske mails ud om at vinde gavekort fra JYSK,' lyder det.

Advarslen kommer fra Forbrugerrådet TÆNK, der oplyser, at e-mailens afsender er "Dit Webpanel Team".

I den falske e-mail lyder det, at man kan vinde et gavekort til JYSK til en værdi af 2.000 kroner.

Her ses et eksempel. Foto: Forbrugerrådet TÆNK Vis mere Her ses et eksempel. Foto: Forbrugerrådet TÆNK

Men 'denne mail kommer IKKE fra JYSK, og vi advarer mod at klikke på linket.'

Forbrugerrådet TÆNK oplyser, at JYSK har en julekalenderkonkurrence, som er sikker at deltage i. Den får man kun e-mails fra, hvis man har skrevet sig op til konkurrencen.

I den falske e-mail står der:

'VIND 5 GAVEKORT TIL JYSK PÅ 2.000 KR.

- OG FÅ RIGTIG GODE TILBUD FRA VORES PARTNERE!

Stort tillykke {Line Kristensen}!

Vi har rigtig gode nyheder til dig! Som en af 25 eksklusive abonnenter af dette nyhedsbrev gir vi dig chancen til at vinde

5 gaverkort til JYSK på 2.000 kr.

Det eneste du behøver at gøre er at svare på vores, korte spørgsmål.

Held og Lykke!

Dit Webpanel Team'

