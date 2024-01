De beskytter ikke tilstrækkeligt og bør ikke sælges i Danmark.

Sådan siger Forbrugerrådet Tænk om de populære cykelhjelme fra Hövding efter, at svenske sikkerhedsmyndigheder har undersøgt produktet Hövding 3 nærmere.

Det skriver dagbladet Politiken.

I efteråret indførte svenskerne et forbud mod salg af Hövdings nyeste hjelm, og kort før jul gik virksomheden konkurs.

Ifølge Politiken er cykelhjelmen med problemer solgt i tusindvis herhjemme.

Den danske Sikkerhedsstyrelse skal nu tage stilling til, om Hövding skal kunne sælges i Danmark, og om den problematiske hjelm skal kaldes tilbage.

Hos Forbrugerrådet Tænk er de dog ikke i tvivl:

»Vi håber, at de danske myndigheder hurtigt støtter op om de svenske myndigheders vurdering af produktet og træffer samme beslutning som dem, som omfatter både salgsstop og tilbagetrækning«, siger projektleder i Forbrugerrådet Tænk, Stine Müller, efter at have læst dokumenterne.

Hun kalder de svenske resultater for »meget alvorlige.«

Det er ifølge avisen især hjelmens even til at registrere, hvis der sker en ulykke, der er problematisk.

Hjelmen bliver kun aktiveret ved fald og virker derfor ikke, hvis cyklisten bliver ramt af eksempelvis en bildør eller et vejskilt.

Hövding har ikke udtalt sig til Politiken, da virksomheden som sagt er gået konkurs.

Men kort før konkursen sidste år lød det i en pressemeddelelse, at »den svenske forbrugermyndighed slår en innovation ihjel, der hvert år redder mange liv«.