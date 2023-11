Fem milliarder kroner.

Så mange penge står den kontrollerende ejer af Nykredit, Forenet Kredit, til at kunne forøge pengekassen med. En pengekasse, der i forvejen har flere milliarder i overskudskapital,

Det har fået Forbrugerrådet Tænk til at komme med en opfordring til selskabet:

Betal flere penge tilbage til kunderne.

Det skriver Finans.

»Danske boligejere er på det seneste blevet ramt af mærkbare rentestigninger. Det kan realkreditselskaberne afbøde ved at sænke prisen på realkreditlån, og alt tyder jo på, at de har råd til det,« siger Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk til mediet.

Ifølge bankekspert Lars Krull, der er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, har Nykredit og Forenet Kredit nu råd til at gøre det billigere for kunderne at have et realkreditlån i Totalkredit, som Nykredit ejer.

Formanden for Forenet Kredit, Michael Demnitz, fortæller, at det er Nykredit, som bestemmer priserne og eventuelle rabatter. Samtidig forklarer han, at man gerne vil spare så mange penge op, at man har råd til at købe aktier tilbage fra de pensionskasser, som købte noget af Nykredit i 2017.

I et mailsvar til Finans skriver Nykredit, at de ikke må udtale sig om fremtidige priser.