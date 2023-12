Hvis du alligevel bare sidder derhjemme på juleferie, kan det være en rigtig god idé at sætte gang i en større rengøring af køkkenet, for her kan gemme sig nemlig en skjult brandkatastrofe.

Ifølge Beredskabstyrelsen starter langt de fleste brande i køkkenet, og det er måske ikke så underligt, når det er her hjemmets mulige brandstifter findes.

Der er naturligvis tale om emhætten.

Hvis du ikke rengører emhætten hyppigt, risikerer du, at der drypper gammelt fedt ned på kogepladen som, antænder.

Det er i den grad et problem vores norske brødre og søstre kender til, skriver Dagbladet.

»Det er rigtigt. Vi har ikke tal på det, men en emhætte fyldt med fedt øger risikoen for brandspredning fra komfuret og videre op i ventilationen,« siger Sugerd Folgerø Dalen, kommunikationschef ved Brand- og Redningstjenesten i Oslo kommune.

Konkrete tal er derimod noget, forsikringsselskabet Ifs norske gren ligger inde med.

I en pressemeddelelse udgivet 2. december fortæller de, at der de seneste 12 måneder har været 1730 udrykninger til brand i Norge knyttet til komfuret.

Hvis man vil undgå brand i emhætten, skal den renses oftere, end de fleste formentlig er klar over.

Videnscenter Bolius anbefaler, at rense fedtfilteret i emhætten en gang hver måned.

Udover at mindske brandfaren har en ren emhætte også den fordel, at sugevnen bliver forbedret, samtidig med at du får en mere stille emhætte.