Det er ikke kun priserne, der er lave i de kinesiske netbutikker.

Det er kvaliteten i mange tilfælde også.

Sådan lyder vurderingen fra den italienske forbrugerorganisation Altroconsumo, som har kigget nærmere på produkterne fra internetbutikken Temu, skriver Avisen Danmark.

»Det er ærgerligt, at det ikke kun er priserne, der er lave, men frem for alt kvaliteten af de varer, der sælges på platformen,« konkluderer organisationen, som har testet alt fra legetøj over elektronik til kosmetik.

Ud af 28 forskellige produkter, levede hele 15 ikke op til EUs krav om produktsikkerhed og bør derfor ikke sælges i EU-lane.

Det handler både om ting, der går i stykker og om, at indholdsfortegnelser på eksempelvis kosmetik ikke er i orden.

Vores hjemlige Forbrugerrådet Tænk har ikke specifikt undersøgt lige præcis Temu.

Rådet advarer dog generelt mod at handle på de kinesiske platforme, fordi du så ikke er beskyttet af EUs regler om produktsikkerhed og forbrugerrettigheder.

Projektchef i Tænk, Sige Müller, forklarer, at lignede undersøgelser af tilsvarende virksomheder har vist samme resultater.

Rådet ønsker, at virksomheder som Temu får ansvar for de produkter, de sælger i EU, men det er endnu ikke lykkedes EU at pålægge dem et sådant ansvar.