»Jeg tænker det er rigtig højt. Det er meget voldsomt.«

Tirsdag morgen landede inflationstallet for april. Og med 6,7 procent, er stigningen til at få øje på.

Med andre ord er priserne 6,7 procent højere i år end for et år tilbage.

En markant stigning, der får store konsekvenser for danskerne. Det fortæller Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

»Tallet for marts var rigtig højt (5,4 procent, red.) og siden har det virkelig taget fart. Der er ingen tvivl om, at det her gør danskerne fattigere. Vi får mindre for pengene og langt de fleste vil opleve, at deres lønninger ikke følger hurtigt nok med,« siger hun.

»Det betyder mindre købekraft. Og problemet her er især, at det jo ikke er 'luksusvarer', der stiger. Det er ting, som man ikke kan slippe udenom at bruge penge på.«

Det er nemlig især stigende priser på el, fødevarer, brændstof og gas, der trækker det samlede prisniveau op. Derfor er inflationen noget, der rammer rigtig hårdt i mange danske husstande, fortæller hun.

For bare et år tilbage (april 2021, red.) var inflationstallet på 1,5 procent. Ifølge Danmarks Statistik er varer også i gennemsnit steget 10,3 procent det seneste år.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at alene prisen på fødevarer er steget 7,7 procent på et år. 'Pastaprodukter og couscous' alene er steget 25,4 procent.

Brændstof er steget 33,3 procent, mens 'elektricitet, gas og andet brændsel' er steget 52 procent.

»De her prisstigninger er også påvirket af, at der sker en hel masse ting, der er drevet af det europæiske marked. Det er altså prisstigninger, der lige nu er uden for vores kontrol,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Inflationstallet fra april 2022 er den største stigning, forbrugerpriserne har taget på et år siden 1984.