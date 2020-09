Har du også prøvet at have en sælger i røret, der spørger til dit el-forbrug eller din varmeregning for derefter at tilbyde dig en meget billig løsning?

Det er ikke bare irriterende at blive ringet op igen og igen af emsige sælgertyper.

Det kan også være i strid med loven.

Forbrugerombudsmanden har netop – for anden gang – meldt energiselskaberne Natur-Energi og Modstrøm for ulovligt telefonsalg.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

De to virksomheder anklages for at have ringet kunder op, som ikke på forhånd har givet tilsagn om, at de gerne vil kontaktes.

Derudover anmelder også to såkaldte leadvirksomheder og leadmæglere for at have solgt urigtige oplysninger til energiselskaberne om, at forbrugerne havde accepteret at blive ringet op.

Natur-Energi og Modstrøm har accepteret at betale bøder på henholdsvis 400.000 kroner og 675.000 kroner.

»Forbuddet mod telefonsalg skal beskytte forbrugerne mod at blive kontaktet af sælgere, medmindre forbrugerne ønsker at blive kontaktet. I sagerne her kan virksomhederne ikke dokumentere, at forbrugerne har givet samtykke til at blive kontaktet,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og tilføjer:

»Hvis en virksomhed køber oplysninger om forbrugeres samtykke til telefonsalg, har virksomheden pligt til at sikre sig, at forbrugerne faktisk har givet samtykke til at blive ringet op. Det har Modstrøm og Natur-Energi ikke gjort.«

»Hvis en forbruger deltager i en konkurrence i 2020, indtaster forbrugeren selvfølgelig ikke en gammel adresse eller mail, eller et tidligere efternavn. Det er påfaldende, at der i så mange af forholdene er solgt forældede oplysninger om forbrugerne.«

Forbrugerombudsmanden politianmeldte både Modstrøm og Natur-Energi for ulovligt telefonsalg i 2019, mens Toleadoo og eGentic tidligere er blevet politianmeldt to gange for medvirken til ulovligt telefonsalg.