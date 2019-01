Forbrugerombudsmanden udsteder en advarsel mod netbutikken prisamok.nu.

Ifølge Forbrugerombudsmanden indgår kunder uden deres viden et abonnement, når de handler i netbutikken.

Forbrugerombudsmanden skriver i en pressemeddelelse, at de har modtaget en del klager fra forbrugere over hjemmesiden prisamok.nu i den seneste tid.

'Forbrugerne har købt et produkt på prisamok.nu. Efterfølgende har de opdaget, at de ved købet samtidig er blevet tilmeldt et abonnement, hvor der hver måned bliver trukket 399 kroner på deres konto.'

Oplysningen om abonnementet fremgår efter Forbrugerombudsmandens vurdering ikke tydeligt på hjemmesiden.

Nederst på hjemmesiden kan man dog læse, at den gratis prøveperiode bliver afløst af et abonnement til 399 kroner om måneden.

Men det er ikke nok.

'Prisamok.nu vildleder forbrugerne til at indgå et abonnement, når de køber et produkt på hjemmesiden, fordi de ikke oplyser tydeligt om, at forbrugerne skal betale for at handle.'

'Virksomheden bruger betalingsoplysningerne til at trække flere hundrede kroner hver måned,' skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Forbrugerombudsmanden opfordrer forbrugere, der har handlet på hjemmesiden, til at tjekke deres konto for, om der skulle være trukket penge, som de ikke mener, de skulle have betalt.

Det møder også kritik, at Forbrugerombusmanden ikke har kunne identificere, hvem der står bag netbutikken.

Ritzau