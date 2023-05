Renten på SU-lånegæld efter endt uddannelse er næsten firedoblet de sidste otte måneder.

Det skriver TV 2.

Til B.T. siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er forbrugerøkonom i Danske Bank:

»Renten på SU-lån følger renten i resten af samfundet, så det spændene er, hvornår den falder igen. Og der skal vi nok ind i 2024, før der sker noget,« siger hun.

Dog kan de netop færdiguddannede, ifølge forbrugerøkonomen, glæde sig over to ting,

»Lige nu har vi et stærkt arbejdsmarked med mange i beskæftigelse, og det kommer jo også dimittenderne til gode. Derudover stiger lønningerne også pænt for tiden, og dermed bliver der også flere penge til at afbetale på gæld,« siger hun.

Problemet med de stigende renter over hele linjen er, at der ikke rigtigt er noget alternativ til SU-lånet.

»Så længe centralbanken hæver renten vil det ramme bredt og dermed også de studerende. Engang var SU-lånet meget fordelagtigt med lav rente, men sådan er det ikke lige nu. Derfor er et råd, at den studerende skal kigge på sin gæld, og så se at få betalt den med laveste rente først,« siger hun.

Ifølge TV 2 har renterne på SU-lån ligget stabil på 1 procent i elleve år, men nu er den så helt oppe på 3,85.

Birthe Larsen er ph.d. i økonomi og lektor på Copenhagen Business School. Til TV 2 siger hun:

»Det er bekymrende, for der er stor forskel på, at man som studerende forventer, at renten er på 1 procent, kontra de store rentebeløb, vi ser lige nu.«