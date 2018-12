To måneder efter B.T. første gang omtalte problemerne hos webshoppen Garn Royal er der fortsat kunder, der melder om, at de ikke får deres varer. Direktøren lover nu - igen - bod og bedring.

Det skortede ikke på løfterne fra direktøren og ejeren af webshoppen og kundeklubben Garn Royal, da B.T. i oktober omtalte, at flere kunder oplever, at butikken gang på gang har problemer med at levere det garn, kunderne har bestilt.

»Jeg har haft møder med vores leverandører, og der kommer også styr på det. Vi skal selvfølgelig have de varer på lager, vi har i butikken,« sagde Bjørn Melau Thorlander dengang.

Flere opslag fra kunder på webshoppens Facebook-side viser dog, at der stadig er rum til forbedring.

Således skriver Annette Kjelfred Andersen den 29. november, at hun ikke har hørt fra Garn Royal, selv om hun har skrevet flere gange. Sonja R. Jensen har ikke fået det garn, hun har bestilt - og også på Trustpilot er der kunder, der melder om problemer med at få svar fra Garn Royal.

Og det er måske ikke så underligt, viser det sig nu.

»Jeg kan love, at der kommer styr på det nu. Jeg får endelig garn hjem til januar. Der har været meget lang leveringstid. Jeg har samtidig fået ansat nogle mennesker, som er ekstremt dygtige til garn og kundeservice,« siger Bjørn Melau Tholander til B.T.

Hvor mange ansatte har du nu?

»Ingen.«

Hvorfor har du ikke meldt noget ud på Facebook om situationen?

»Jeg har ventet med at melde noget ud, til jeg var sikker på det.«

Flere oplever, at de stadig ikke kan komme i kontakt med jer. Da vi talte med dig i oktober lovede du, at der bliver bedre kundeservice?

Her er de gode råd, hvis du melder dig ind i en kundeklub Man bør tænke sig om en ekstra gang, inden man melder mig sig ind i en kundeklub eller en fordelsklub, hvor man betaler et månedligt beløb for til gengæld at købe billigere varer, lyder opfordringen fra Forbrugerrådet Tænk. »For det første er det en god idé at overveje, om man bliver ved med at have brug for de varer, man kan købe billigere. Ellers holder det jo op med at være en god forretning,« siger Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Dernæst skal man kigge grundigt på priserne. »Førpriserne eller normalpriserne skal tages med et gran salt. Det er en god idé at tjekke priserne andre steder – også inden man melder sig ind,« siger Vagn Jelsøe. Hvad enten det er garn, som i tilfældet Garn Royal, bøger eller parfume, vil andre butikker ofte have tilbud på varerne, som kan gøre, at kundeklubben ikke længere er billigst. Endelig er der det, der kan gøre ethvert godt nettilbud knap så godt: forsendelsen. »Den reelle udgift bliver jo større, hvis fragten kommer oven i. Det skal man tjekke på forhånd,« opfordrer Vagn Jelsøe.

»Ja, det gør der også. Hvis nogen har oplevet, at vi ikke har svaret et sted, kan jeg kun undskylde,« lyder det fra Bjørn Melau Tholander.

B.T. har været i kontakt med en håndfuld garnbutikker i forbindelse med denne artikel. Ingen af dem kan ikke genkende billedet af, at der generelt er lang leveringstid på garn. Det er meget almindeligt, at en ordre på garn kan leveres allerede et par dage efter bestillingen, lyder det samstemmende fra flere af Garn Royals konkurrenter.

Forbrugerrådet Tænks vicedirektør, Vagn Jelsøe, var i oktober ikke imponeret over Garn Royal.

»Der er ikke nogen tvivl om, at eksemplet viser en virksomhed, der fejler på alle parametre. Den måde at drive virksomhed på holder ikke, og der er nogle forbrugere, der kommer i klemme ved at være medlem,« sagde han.