Så kom den endelig: YouSees modoffensiv efter flere år med alvorlig nedtur og tab af over 400.000 tv-kunder siden 2014.

Selve satsningen bliver tilgængelig for kunderne i slutningen af september, men torsdag kom de første meldinger om ‘YouSee Play’ i en pressemeddelelse. Og det er en pressemeddelelse, der undrer en førende ekspert.

Her fremgik det nemlig, at den billigste pakke i YouSee Play kommer til at koste 299 kroner, og at der bliver total valgfrihed.

Hvad andre pakker koster, hvor mange point der er i, og hvor meget de individuelle tjenester og kanaler kommer til at koste i point, stod der intet om.

»Det ligner lidt en prøveballon, man sender op, før man har tingene endeligt på plads. Vi kan ikke se, hvad man får for de 299 kroner, og selvom det bliver solgt på ‘fuld frihed’, så kan vi ikke se, hvad fuld frihed koster,« siger John Strand, teleanalytiker og indehaver af Strand Consult:

»Det er lidt markedsføringen af en lykkepose, hvor kunderne på nuværende tidspunkt ikke kan få at vide, hvad der er i posen. Det er reelt en lidt mærkelig lykkepose uden indhold lige nu.«

John Strand er ikke i tvivl om årsagen til YouSee nye satsning.

»YouSee har blødt i meget lang tid og bløder stadigvæk. De har haft meget store udfordringer i lang tid, og det er udfordringer, man forsøger at adressere med YouSee Play,« siger John Strand.

Om YouSee Play så er et tiltag, der kan hjælpe YouSee, vil John Strand ikke vurdere på nuværende tidspunkt.

Han bider mærke i, at produktet både kan bruges via en klassisk tv-boks og via en app, som kan tilgås på alle platforme.

»Uden at vide, hvad det egentlig er, YouSee konkret kommer med her, så er det umuligt at vurdere potentialet. For mig ser det ud, som om YouSee ser store perspektiver i det her hos kunder, der har en fiberforbindelse, og vi kan nok forvente, at Stofa kommer til at lancere noget lignende,« siger John Strand:

»Men lige nu ved vi reelt meget lidt om det her. Så vi må se, når de lancerer hele tjenesten, og vi kan se, hvad priserne er for pakkerne, de enkelte kanaler og tjenesterne.«