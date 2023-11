Vi kan ikke komme uden om det. Med kuldens indtog i Danmark har flere og flere danskere behov for lidt ekstra fingervarme.

Og det medfører noget af en bakteriebombe.

En ny undersøgelse viser nemlig, at den gennemsnitlige handske er fem gange så beskidt som et gennemsnitligt toiletbræt, oplyser hygiejnevirksomheden Initial i en pressemeddelelse.

»Det er faktisk en smule skræmmende, så dårlige vi er til at holde vores handsker rene – og dermed selvsagt også vores hænder,« siger biolog Maria Brix Balle ved hygiejnevirksomheden Initial.

»Vi ved, at omkring 80 procent af alle infektioner spredes via hænderne, og derfor er rene hænder det vigtigste værktøj til at undgå forkølelse og sygdom særligt i de kolde måneder.«

Hvad er en ATP-Test? En ATP-test måler antallet af mikroorganismer på en overflade. Overfladen betegnes som ren, hvis antallet af units er mindre end 200, den betegnes som middelmådig hvis den er mellem 200-500 og beskidt, hvis overfladen måler over 500 units. Kilde: Initial

Ved at måle antallet af mikroorganismer ved hjælp af en ATP-test på 50 par handsker i Storbritannien har Initial konkluderet, at indersiden er langt mere beskidt end ydersiden.

Og har man et par handsker lavet i polyester, bør man læse med her. For den helt store taber i undersøgelsen er polyester, mens handsker lavet af uld kan pryde sig med den største renhed.

Derfor er der kun ét oplagt sted at sætte ind mod bakteriebomben.

»En god håndhygiejne kan spare os for rigtig mange bakterier og potentielle sygdomme. Ved at vaske hænder ordentligt og regelmæssigt er man nået langt i forhold til at mindste risikoen for influenza, forkølelse og andre sygdomme – og desuden med tanke på ikke at smitte andre,« lyder det fra Maria Brix Balle.