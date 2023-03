Lyt til artiklen

Det pibler op af jorden med påskeliljer og tulipaner, og det er ikke kun udenfor, at foråret er godt på vej. Der har også været forårsstemning på børsen i dag.

Aktierne i det danske eliteindeks C25 endte i lysegrønt med et pænt plus på 0,92 procent.

Højdespringeren i det forårsstemte C25-indeks var Nordea, der åbnede ugen med at stige ganske pæne 3,7 procent.

De andre bankaktier i C25-indekset havde en god dag. Jyske Bank steg med 1,8 procent, og Danske Bank endte i plus med en stigning på knap en halv procent.

Også Danmarks fjerdestørste bank, Sydbank, der står til snart at få debut i C25 på bekostning af Netcompany, havde en god dag på børsen.

C25-aspiranten startede ugen med et plus på 2,36 procent og er det seneste år steget med hele 46,7 procent.

Børsen åbnede ellers mandag morgen med nervøse investorer, der endnu ikke havde fået vished for, hvordan dramaet om den nødlidende schweiziske storbank, Credit Suisse, ville ende.

Godt nok var Credit Suisse søndag blevet opkøbt af den schweiziske konkurrent UBS, men investorerne var nervøse for, hvordan Den Europæiske Centralbank (ECB) ville reagere på opkøbet.

Derfor startede de danske bankaktier med at falde fra morgenstunden, men da ECB kort efter børsens åbning meldte positivt nyt ud om bankkrisen og i første omgang fredede obligationsinvestorerne, steg de danske bankaktier og C25-indekset prompte.

»Der er en lettelse i markedet over, at det ikke gik værre med krisen i Credit Suisse. Og selvom der er udfordringer i banksektoren nogle steder, betyder det ikke, at de danske banker er i problemer,« siger investeringsøkonom og aktieanalytiker Per Hansen fra Nordnet og tilføjer:

»De er megastærke og godt kapitaliserede, og de vil i de kommende tre-ni måneder nyde godt af, at renten er steget, da det øger rentemarginalen (og dermed bankernes indtjening på udlån, red.).«

For de banker, der har styr på deres egen økonomi, er højere renter en kilde til højere indtjening, da de øger rentemarginalen – forskellen på indlånsrenten og udlånsrenten – og dermed deres indtjening.

Og da renten steg mandag, var det med til at sende de danske bankaktier yderligere op, forklarer Per Hansen.

Omvendt forholder det sig for dårligt drevne banker.

For dem er høje renter en møllesten om halsen, da det lidt forenklet sagt bliver dyrere for dem at have penge stående klar til de kunder, som vil have deres indestående ud.

Uroen på de finansielle markeder er imidlertid ikke drevet over endnu, lyder vurderingen fra Per Hansen.

»Katastrofen er afværget. Men i de kommende uger vil der stadig være perioder med stærk storm,« siger han.

Per Hansen forventer, at den finansielle uro vil få bankerne i USA til at holde igen med at låne penge ud til virksomheder og forbrugere, og det vil medføre en afmatning i den amerikanske økonomi, som vil smitte af på Europa.

Indenfor de næste en-to måneder vil den amerikanske centralbank (FED) derfor stoppe renteforhøjelserne, og kort efter – inden for de næste fire måneder – vil Den Europæiske Centralbank (ECB) følge trop, vurderer Per Hansen.

Sker det, vil det være godt nyt for danske boligejere med flekslån, da de korte, variable renter følger ECBs rente tæt.

Men tilbage til forårsstemningen på den danske børs.

Blot seks ud af de 25 topaktier endte mandag i en kold forårsbyge og røde tal. Det gjaldt GN Store Nord, Rockwool, Ambu, FLSmidth, Netcompany Group og Genmap.