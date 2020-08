48-årige Tinna Hjortsberg er i risikogruppen for at blive alvorligt syg, hvis hun får coronavirus. For at undgå smitte skal Tinna og hendes 19-årige datter bære mundbind af den såkaldte type 2. Og det har store konsekvenser for familiens økonomi.

Da prisen på type 1-mundbind blev presset ned på et overkommeligt niveau i Aarhus – efter det blev et krav, at de skulle bæres i den offentlige trafik – kom det mange til glæde. Men den glæde kan 48-årige Tinna Hjortsberg fra Viby ikke tage del i.

»Jeg har tre autoimmune lidelser og astma, så jeg skal bruge type 2, som både beskytter andre og mig selv. Og det samme skal min datter, så hun ikke risikerer at tage smitte hjem til mig,« forklarer Tinna.

Tinna er førtidspensionist og har ADHD, og hendes 19-årige hjemmeboende datter Emma er autist. Hver måned ryger en stor del af budgettet til medicin, hvilket efterlader 700 kroner til mad om ugen.

Et beløb, som udgifterne til mundbind har gjort endnu mindre.

»Hvis vi er heldige, kan vi få 50 mundbind for 250 kroner, men vi kan også komme op på 500 kroner. Jeg sørger for, at Emma får noget at spise, og så må jeg spise det, der er tilbage,« siger hun.

Tinnas datter bruger minimum to mundbind om dagen, når hun skal til og fra skole, mens Tinna mere eller mindre bliver indenfor og holder forbruget af mundbind nede.

»Hvis vi skal handle, gør Emma det, så hun kan bruge det mundbind, hun i forvejen har på. Men jeg bliver også nødt til at gå ud, for hun er autist og bliver hurtigt træt,« siger Tinna:

»I dag skal hun til lægen, og jeg skal med, og på den tur kommer vi til at bruge fire mundbind, så det løber hurtigt op.«

Tinnas ønske er, at hendes datter kan få udleveret gratis mundbind, for det er hende, der bruger flest og dagligt har behov for dem.

»Det ville skabe meget luft, hvis vi kun skulle betale for dem, jeg bruger,« siger hun.

Sundhedsordfører i Enhedslisten Peder Hvelplund ønsker at give en større hjælp, end den som Tinna beder om. Han mener, at folk på offentlig forsørgelse – førtidspensionister, folkepensionister, studerende og folk på integrationsydelse – ugentlig skal kunne få udleveret 15 mundbind gratis på apoteket.

»Det svarer til, at man har to mundbind om dagen, man kan bruge til at beskytte sig med. Vi skal sikre, at disse grupper kan bevæge sig ud i det offentlige for at handle eller deltage i sociale arrangementer uden at føle sig utrygge,« forklarer han:

»15 styk er et rimeligt basisbehov og er et antal, hvor man ikke risikerer, at der opstår handel med dem.«

Hos Dansk Folkeparti er der også opbakning til at gøre mundbind gratis for folk på overførselsindkomst, fortæller sundhedsordfører Liselott Blixt.

»Hvis vi ikke uddeler dem gratis, risikerer vi, at for mange vil genbruge dem, fordi de er så dyre. De skal enten kunne hentes på rådhuset, apoteket eller biblioteket. Der skal ikke være et tungt administrativt system,« mener hun.

Begge partier vil gå til de nye forhandlinger med et forslag om gratis mundbind til personer på overførselsindkomst.

En anden, som opfordrer politikerne til at give tilskud eller gratis mundbind til folk på overførselsindkomst, er 28-årige Daniel Noti fra Struer, som er førtidspensionist. I mandags betalte han 35 kr for 5 mundbind på apoteket.

»Jeg får udbetalt 12-13.000 kroner om måneden og har udgifter til husleje, regninger og forbrug. Jeg er ret god til at passe på mine penge og vil ikke lyde som én, der tigger eller vil nasse på samfundet, men hvis det bliver et krav, at man skal bære mundbind, vil mit budget ikke kunne holde til det.«

»Hvis man kan få priserne ned på 100 kroner for 50 mundbind, ville jeg kunne være med,« siger Daniel Noti.