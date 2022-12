Lyt til artiklen

Boligpriserne fortsætter deres kurs mod gulvet, og det begynder nu at give mavepustere til en speciel gruppe boligejere.

Førstegangskøbere, der har fået nøglen til deres nye hjem inden for det seneste år, kan nemlig se deres friværdi smuldre gevaldigt og være tæt på udslettet.

»Boligpriserne er på landsplan faldet med 4,2 procent siden november 2021, og har man lagt 5 procent i udbetaling, så er friværdien altså snart spist op,« konstaterer Sydbanks seniorøkonom, Mathias Dollerup Sproegel.

Økonomens kommentar kommer sideløbende med friske tal, som viser, at boligpriserne i den overståede november er dykket med 2,5 procent. Siden juni er priserne faldet 7 procent.

Faldene vil fortsætte, mener Sydbank. Banken vurderer, at boligpriserne falder yderligere 5-10 procent i 2023.

»I de dyreste lommer af boligmarkedet vil boligpriserne formentlig falde 15-20 procent i 2023, mens priserne vil falde omkring 5 procent i de billigste områder,« uddyber Sproegel.

Selvom Sydbank således giver boligejerne dystre udsigter, så er ikke alt helt mørkt. For danskerne har i gennemsnit friværdi på 1,1 million kroner, hvilket svarer til 44 procent af værdien i et gennemsnitligt hus.

Og friværdien vil »agere vigtig stødpude«, lyder det:

»Der er altså i gennemsnit plads til betydelige boligprisfald, uden friværdierne sløjfes,« konstaterer Mathias Dollerup Sproegel.

Det er ikke kun Sydbank, som vurderer, at førstegangskøbere står over for svære tider.

Nationalbanken spår, at 1 ud af 7 førstegangkøbere, der har købt bolig siden starten af 2021, vil blive teknisk insolvent.

Det medfører, at deres boliggæld vil overstige boligens værdi.

