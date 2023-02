Lyt til artiklen

Endnu en ekstra ældrecheck er nu på vej til de folkepensionister, som er berettiget til at modtage den almindelige ældrecheck.



Pengene tilfalder pensionister, som lever af folkepensionen og diverse andre offentlige tillæg og ydelser.

Da finansminister Nicolai Wammen fredag klokken 9.30 præsenterede den nye inflationshjælp, fortalte han, at han var 'særligt glad' for denne del af inflationspakken.

»Det er en gruppe, som har det svært, og som ikke har mange penge på kistebunden,« sagde han.

68-årige Lis Flodin, der bor i en lejlighed på Als, er en af de folkepensionister, som Nicolai Wammen og co. sender en ekstra skattefri ældrecheck på 5.000 kroner til i maj i år.

Hun har allerede besluttet sig for, hvad pengene til bruges til.

»Dem skal min datter og hendes familie have i bryllupsgave. De skal giftes i august. De har mere brug for dem, end jeg har. De en ung familie med fire børn. De lejer et hus, og de har store elregninger og udgifter til deres oliefyr. Så jeg vil gerne give dem en god sjat, når jeg nu får pengene ind ad døren, så de kan mærke, at de får lidt ekstra,« siger Lis Flodin.

Men fra politikernes side er den ekstra skattefri ældrecheck jo tænkt som et plaster på såret til folkepensionister, der har svært ved at få pengene til at række på grund af den høje inflation?

»Ja, det er rigtig nok. Men det er også småt. Jeg køber stort set ind i madspildsbokse og 'to good to go'. Og så handler jeg i Tyskland, når jeg kan få en kørelejlighed til det.«

Hvad vil du sige til dem, der mener, at det er overflødigt at sende en ekstra ældrecheck til dig, når du har råd til at give den videre som gave?

»Det er det ikke (overflødigt, red.). Ellers ville jeg jo have skullet spare dem op af mine madpenge. Det er et afsavn, jeg tager, for at kunne give checken videre til dem. Jeg synes, det er godt, at der kommer en ekstra ældrecheck. Man kan godt leve af en folkepension, men man kan ikke skeje ud.«

Lis Flodin fortæller, at hun lever sparsommeligt. Hvis hun gør noget ekstra for sig selv, går hun en sjælden gang ud og spiser med familie eller venner.

Hun gik på førtidspension som 50-årig på grund af dårlig ryg og har ikke sparet op til pension.

En enlig folkepensionist, der kun har har sin folkepensionen, har ifølge tænketanken CEPOS en disponibel indkomst efter skat på cirka 15.500 kroner om måneden. CEPOS har medregnet boligstøtte, ældrecheck, grøn check og mediecheck.

De 15.500 kroner skal dække faste udgifter til for eksempel husleje, el, varme, medicin, tandlæge og forsikringer samt mad, tøj og fornøjelser.

