»Det er helt hen i vejret.«

Folkepensionisten Erik Jensen på 76 år er dybt forundret over den måde, han bliver ramt af boligskat-skandalen.

Vurderingsstyrelsen har vurderet, at den grund, hans parcelhus ligger på i Fredericia, skal stige med 950 procent i værdi.

Før var vurderingen for grunden 303.200 kroner, men i den nye foreløbige vurdering står den til at være 2.859.000 kroner værd. Altså tæt på ti gange så meget.

Her er Eriks nye boligskat Her er vurderingen af Erik Jensens hus på Engtoften i Fredericia før og efter den foreløbige vurdering: Hidtidig grundværdi: 303.200 kroner Ny foreløbig grundværdi: 2.859.000 kroner Hidtidig ejendomsværdi: 1.100.000 kroner Ny foreløbig ejendomsværdi: 1.490.000 kroner Det giver ifølge vurderingsportalen en ejendomsværdiskat på 6.079 kroner og grundskyld på 29.734 kroner.

Det er samlet 35.813 kroner i boligskat i 2024.

»Jeg kan kun sige, at jeg dybt forundret over, hvordan det kan lade sig gøre at lave noget, der er så urimeligt,« siger Erik Jensen, der er pensioneret politibetjent.

Han er den seneste i en lang række af boligejere, der har set, at de står til at få voldsomme stigninger i deres boligs værdi, når de meget udskældte boligskatteregler træder i kraft fra 1. januar.

Søndag fortalte ægteparret Niels og Eva Liljendal til B.T., hvordan vurderingen af deres gårds værdi er ganget op med 72.

Vurderingsstyrelsen mener nu, at grunden lidt uden for Roskilde, hvor parrets gård ligger, er gået fra at have en værdi på 727.900 kroner til 52.465.000 kroner.

Her ses Niels og Eva Liljendal, der nu lige nu har svært ved sove, da boligskatten for deres gård ser ud til at eksplodere på grund af en grundværdi, der nu er 72 gange højere end før. Det vil ramme nye ejere af gården. Foto: Kasper Rising Vis mere Her ses Niels og Eva Liljendal, der nu lige nu har svært ved sove, da boligskatten for deres gård ser ud til at eksplodere på grund af en grundværdi, der nu er 72 gange højere end før. Det vil ramme nye ejere af gården. Foto: Kasper Rising

Niels Liljendal fortalte videre, at det betyder, at den årlige grundskyld stiger til 402.931 kroner, og mens han som nuværende ejer vil kunne få skatterabat, så han ikke skal betale den ekstra grundskyld, så vurderer han, at det gør gården usælgelig.

»Det gør, at vi nu bliver stavnsbundet her. Vi vil ikke kunne sælge gården, og det er jo helt på månen,« lød det søndag fra Niels Liljendal.

For Erik Jensen betyder den nye grundvurdering en stigning på cirka 20.000 kroner i grundskyld, men som nuværende ejer vil han også kunne få skatterabat.

Men nye ejere vil som bekendt ikke kunne få den samme skatterabat, så han er også bekymret for, hvad det vil betyde, hvis han vælger at sælge huset.

Og et salg er bestemt ikke utænkeligt, da hans liv har taget en stor drejning i år.

Eriks frygtelige år

For to måneder siden døde hans kone gennem mange år af kræft, og han er blevet opereret for betændelse i den ene hjerteklap, så han er blevet afhængig af pacemaker.

Dertil kommer, at han lige nu er ramt af smerter i nakken, og venter på blive røntgenfotograferet.

»Jeg må nok sige, at det vælter ned over mig. Det har og er stadig en hård tid,« siger Erik Jensen.

Men lige nu har han ikke tænkt sig at flytte fra huset.

»Min nabo har fået oplyst, at han skal sælge til en noget lavere pris, så længe der er de vurderinger for området. Så lige nu agter jeg ikke at sælge,« siger han.

Han har klaget til Vurderingsstyrelsen over den nye, voldsomme stigning i grundværdien, men ligesom mange andre har han fået besked på, at der lige nu ikke kan klages, hvis ikke der er nogen helt særlige grunde til det.

»Lige nu står jeg bare med en enorm stor usikkerhed,« siger han.

Tirsdag sidder Erik Jensen klar til at tjekke sin forskudsopgørelse for næste år.

»Vi må vente og se, hvad skatterabatten betyder for udbetalingen af folkepensionen,« siger han.

Også boligejerne Michael Fjordholt, Christian Rold Kristensen, Mads Kofoed samt parret Ane og Rasmus Christensen har fortalt, hvordan de på forskellige måder er ramt af de nye ejendomsvurderinger.