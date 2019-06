Det var en rasende Kasper Laursen fra citatplakat.dk, der tirsdag stod frem i B.T. og beskyldte Føtex og Bilka for at kopiere motiver og tekst fra deres plakater og sætte dem på t-shirts, kæderne sælger i deres butikker.

Ord som ’uetisk’ og ’svineri’ fløj gennem luften.

Nu har Salling Group, der driver Føtex og Bilka, taget konsekvensen.

Kort efter B.T. tirsdag henvendte sig til Salling Group for at få en kommentar, blev stativerne med de t-shirts, citatplakat.dk anklager kæderne for at have kopieret motiv og tekst til, trillet ud i butikkernes baglokaler.

Citataplakater mener, Salling Group har kopieret deres plakater. Vis mere Citataplakater mener, Salling Group har kopieret deres plakater.

»Vi har standset salget, mens vi undersøger sagen,« siger Kasper Reggelsen, kommunikationsmedarbejder i Salling Group:

»Det er vores faste praksis, hvis der er den mindste tvivl om en vare, vi sælger, berettiget eller ej. Det er ikke fordi, vi erkender nogen skyld, men vi har stoppet salget, mens vi afklarer sagen.«

Han forklarer, at Salling Group har ’rakt ud’ til citatplakat.dk for at starte en dialog - men har endnu ikke fået svar.

Den udstrakte hånd mildner ikke umiddelbart Kasper Laursens humør.

Oliver Hansen (tv) og Kasper Laursen (th) føler, at Salling Group har krænket deres ophavsret. Foto: Pressefoto Vis mere Oliver Hansen (tv) og Kasper Laursen (th) føler, at Salling Group har krænket deres ophavsret. Foto: Pressefoto

»Altså, til at starte med er det jo fint nok, at de har fjernet de T-shirts,« siger Kasper Laursen:

»Men vi lægger sag an, hvis ikke de kryber til korset, siger pænt undskyld og kommer med en pose penge. Og det er ikke bare 10.000 eller 20.000 kroner.«

»De har skadet vores brand, at de her ting bliver solgt i supermarkeder, og det skal vi have erstatning for.«

Han forklarer, at citatplakat.dk’s advokat har sendt en skrivelse til Salling Group. Her beder man om indsigt i Salling Groups salgstal for de omstridte T-shirts samt en bekræftelse af, at de har stoppet salget af dem.

»Rent principielt mener vi ikke, at det her er i orden,« siger Kasper Laursen:

»Nu skal vi se, hvad advokaten rådgiver os til, og hvad vi i sidste ende kan stille af krav.«

Hos Salling Group vil man ikke afvise at fortsætte salget af de omstridte T-shirts, hvis vurderingen er, at de overholder alle regler.

»Vi ønsker på ingen måde at markedsføre eller sælge produkter, der udnytter andres rettigheder. Heller ikke i dette tilfælde, hvor der er tale om rettighederne til gamle jokes og morfarhumor. Det er det, vi undersøger, og som vi også har spurgt ind til i vores henvendelse til citatplakat,« forklarer Kasper Reggelsen.