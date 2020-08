Hvis du handler regelmæssigt i Føtex eller Bilka og i særdeleshed er glad for varer, der hedder Levevis eller Vores, så skal du meget snart til at indstille dig på at finde dem i en anden indpakning.

Forandringerne har været under opsejling i et års tid, og nu slår de så helt igennem inden for et par uger.

Hele 6.000 varer i de to kæder - 4.000 såkaldte nonfood-varer og 2.000 fødevarer - skifter nemlig navn.

Levevis og Vores udfases og i stedet får de navnet Salling. Vågne kunder har måske bemærket, at forandringerne er slået igennem på en række varer allerede - og nu trykkes speederen så i bund, skriver Salling Group, der driver de to kæder, i en pressemeddelelse.

Sallings eget mærke. Foto: Presse Vis mere Sallings eget mærke. Foto: Presse

Det nye mærke er en direkte henvisning til virksomhedens grundlægger, Herman Salling, og Salling-fondene.

Om forandringerne siger Jean Ladehoff, kategoridirektør i Salling Group, i pressemeddelelsen:

'God kvalitet og gode priser har været grundstenen i vores forretning i over 100 år. Derfor er vi også begejstret over at kunne samle gode, almindelige hverdagsvarer til en god pris på hylderne under Salling-navnet.'

Det er en meget bred vifte af varer, der kommer til at skifte navn.

Salling-brandet kommer til at være på alt fra dåsetomater og pålæg til toiletpapir og artikler til indretning i hjemmet.

Der kommer også et mærke ved navn Salling ØKO, som dækker over en serie med 500 økologiske varer.

De private mærker fylder stadig mere i de danske supermarkeder.

Sidste år var det knap 33 procent af alle varer på hylderne i de danske supermarkeder, som var af supermarkedets eget mærke.